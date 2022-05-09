北京養的皮卡丘？港特首李家超「武官治港」愛國者就位

2019年，反送中街頭有人手持皮卡丘諷刺李家超。（取材自推特）

「比卡超！就決定是你了！」香港 特首選舉在毫無懸念之下，由唯一候選人——李家超——以99.16%超高得票率「高票當選」成為香港第6任特首，也是史上第一位警察 出身的特首。整齣選舉在北京 中央授意下安排就位，外界解讀為徹底貫徹北京意志、維穩反恐的「武官治港」為最優先目標。李家超的拼音Lee Ka-chiu音似著名的寶可夢皮卡丘（Pikachu，港舊譯為比卡超）而得此外號，在過去反送中抗爭裡也常以皮卡丘形象來諷刺李家超。本回的特首選舉，因為「聽北京主人的話」而再次讓作為中央棋子的李家超，被諷為「北京的皮卡丘」。

傳聞中聯辦屬意「唯一人選」

因為疫情而推遲的香港特首選舉，在5月8日正式投票完成。已屆5年任期的林鄭月娥，先前在4月4日公開宣布不尋求連任，不久後就傳出中聯辦屬意的「唯一人選」是香港政務司司長、警察出身的建制派李家超，一系列的中央安排也就在4月6日到9日之間底定，李家超於9日正式宣布參選——也是本屆香港特首選舉當中唯一一位的候選人。

投票當天，由1500名委員組成的香港選舉委員會進行投票，總投票人數為1428人，結果李家超獲得1416票支持、8票不支持票，以得票率99.16%的史上最高紀錄「高票當選」。而這樣的結果，從2021年中國直接介入改造香港選舉制度後，已成為根本沒有懸念、任由北京中央安排調度的「假選舉」。李家超從宣布參選以來，北京的風向就已經篤定，香港的下一任特首交由警察出身的李家超接管，維穩與貫徹北京意志就是不容質疑的最優先任務。

李家超在當選之後也直接公開表示，上任後將「適時推動香港《基本法》23條的立法」，這是從法律層面貫徹香港國安法，確立「維護國家安全」、「禁止煽動國家分裂」...等政治定罪，但具體還沒有任何時程表。

李家超在當選之後直接公開表示，上任後將「適時推動香港《基本法》23條的立法」，這是從法律層面貫徹香港國安法，確立「維護國家安全」、「禁止煽動國家分裂」...等政治定罪，但具體還沒有任何時程表。（美聯社）

疫情防控、經濟 最先面臨挑戰

儘管警察出身的李家超成為特首，在政治訊息上是落實北京中央的「武官治港」方針，但對於將在今年7月接任的李家超而言，跟隨中國政策的疫情防控、以及香港經濟問題，會是李家超最先面臨的挑戰。而經濟與民生的領域，也是被認為李家超無法駕馭、必須仰賴執政團隊的弱項，因此才會在當選感言上，表示「有信心找到有經驗及能力的人來服務香港」，同時強調上任之後「要優先處理香港住房不足」等經濟問題。

不過短期而言，香港的國際金融運作能否提升、內部經濟民生的結構性問題，都不是短時間可以立竿見影的施政。國際媒體的評論分析，都指出李家超作為貫徹北京意志的棋子，是藉助其反恐和警務經驗，先力圖持續維穩香港。日本《朝日新聞》的特稿則認為，李家超的接任恐怕就是讓香港真正成為「警察都市」，不可能再有民主與異議的空間。

倘若李家超的任務是以貫徹維穩、反恐保安為主，經濟與建設方面——特別是明日大嶼和與深圳密切連結的「深港一體化」——可能由港澳辦及廣東省來指揮負責，港府的角色只是下層的執行和交辦。

被諷刺為「北京的皮卡丘」

李家超的姓名發音（Lee Ka-chiu）音似國際知名的寶可夢明星「皮卡丘」（Pikachu，香港舊譯為「比卡超」），過去常被以皮卡丘形象作為對李家超的諷刺。當然這樣的作法頗令許多喜愛皮卡丘的香港人頗為不快，但在諸如2019反送中的抗爭運動裡，拿出皮卡丘玩偶、畫像，就常常成為反惡法和反李家超的象徵。這一次的香港特首選舉也不例外，李家超有如習近平的寵物精靈一般被使喚，就被畫成了「北京的皮卡丘」諷刺圖像。

李家超的姓名發音（Lee Ka-chiu）音似國際知名的寶可夢明星「皮卡丘」（Pikachu，香港舊譯為「比卡超」），過去常被以皮卡丘形象作為對李家超的諷刺。這次香港首選舉，李家超有如習近平的寵物精靈一般被使喚，就被畫成了「北京的皮卡丘」諷刺圖像。 （取材自阿塗臉書）

此前李家超最為人所熟知的，是在2019年保安局長任內提出《逃犯條例》修法，從而在6月全面引爆香港「反送中」運動，而港府對抗爭者的暴力鎮壓、以及2020年中國人大強硬通過港區《國安法》，永遠改變了香港，也被外界視為打碎「一國兩制」的承諾。

現年64歲的李家超從20歲就加入香港警隊，2012年被任命為保安局副局長時放棄了英國公民身分，據港媒報導，他的妻子和2個兒子則仍為英國公民，與林鄭月娥的家庭情況（丈夫與2個兒子皆是英國公民）相同。

2017年7月1日，李家超成為香港第一位警察出身的保安局局長，同年10月，李家超透露香港警方反黑社會部門成立專案小組，專門針對大規模示威遊行，理由是過去曾有集會遊行引發騷亂的案例，並點名直指成立專案小組的原因，正是2016年2月的「魚蛋革命」（由主張香港獨立的香港本土民主前線成員梁天琦、黃台仰主導，其後梁天琦因此案入獄、黃台仰流亡德國）。

在反送中運動期間，李家超嚴厲批評示威者，並多次重申支持港警使用催淚彈、強力水柱、橡膠子彈甚至實彈「鎮暴」，並以「恐怖主義」、「極端主義」指控示威者的行為；而在2019年7月21日香港發生白衣人闖入元朗地鐵站攻擊手無寸鐵的市民及示威者事件後，港警接獲報案卻姍姍來遲、甚至被拍下看見民眾遭毆打卻轉身離開的畫面。對此時任保安局局長的李家超稱警方當晚巡邏時並未發現異樣，而對於港警遲未前來維護秩序，李家超當時給立法會的解釋是，報案電話太多導致系統癱瘓、大量警力調度到港島以致新界人力不足等。

831太子站襲擊事件。（美聯社）

林鄭月娥（左）與李家超兩人合照。（美聯社）

投票當天場外警力防守。（美聯社）

港區《國安法》通過後，李家超更成為維護國家安全委員會成員（主席由特首兼任），李家超也和林鄭月娥同列2020年8月7日美國財務部制裁的11名損害香港自治的官員，除在美資產會被涷結之外，任何在美國有營運的銀行也有權凍結該11人往來的資產，林鄭月娥即因遭受制裁，而曾公開表示自己如今都是以現金領取特首薪水。然而對於國際批評與制裁，李家超始終捍衛自己的立場，堅稱自己不過是履行「維護安全」的職責，更批評祭出制裁的美國「雙重標準和虛偽」，稱美國本身也訂立多條與國家安全相關的法律，卻針對港區《國安法》。

從政經歷 欠缺行政事務經驗

綜觀李家超的從政經歷，除保安局經歷外，欠缺其他處理政府行政事務的經驗，然而2021年6月23日，林鄭月娥任命李家超任政務司司長，同時獲得新職務任命的還有原警務處處長鄧炳強接替保安局局長、蕭澤頤任警務處處長。政務司司長的權力僅次於特首，可謂是港府的「第二把手」，值得注意的是，在林鄭月娥2017年獲選為香港特首之前，她也同樣任職政務司司長。人事命令一出，當即引發外界憂心港府將轉為作風更加強硬的「警察政府」、「武官治港」。

而在林鄭月娥今年4月4日稱考量家人而不再連任，並表示自己去年3月已向北京表達意向後，李家超旋即於4月6日宣布辭職並表態投身香港特首選舉，9日成為北京唯一「欽定」的特首候選人。

李家超在當選感言上表示，現在是香港「由治轉興」的關鍵時期，但作為武官角色而言，會不會李家超只是轉型的「過渡特首」？（美聯社）

李家超在當選感言上表示，現在是香港「由治轉興」的關鍵時期，但作為武官角色而言，會不會李家超只是轉型的「過渡特首」？5年後仍回到過去慣例的文官接手香港管治？5年任期後，李家超已屆69歲，為中國慣例的官員退休年齡，因此才有觀察認為李家超一樣不會連任。不過全國港澳研究會理事、同時也是北京的香港政策智囊團的田飛龍向《明報》提示，李家超不會是過渡角色，「能否連任的主要考慮不是年齡，而是表現和能力」。