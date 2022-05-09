官媒：李家超當選 落實港新選制 愛國者治港原則鞏固

香港示意圖。圖／shutterstock

李家超昨天如預期當選香港 行政長官。中國國務院 港澳辦發文指出，這彰顯了新選制的「先進性與優越性」 ，官媒新華社稱此標誌著「愛國者治港」原則進一步鞏固。

李家超是2020年6月底實施港區國安法、以及2021年初北京 改變香港選舉制度後的首名行政長官（特首）。因其出身警隊，且在2019年處理「反送中」抗爭中態度強硬，外界認為，他出任特首代表了將會更加配合北京的治港政策。

新華社在李家超獲選特首後發表評論員文章，其中表示，從去年9月選舉委員會選舉，到去年12月第7屆立法會選舉，再到這次行政長官選舉，3場選舉標誌著香港新選制全面落實，標誌著「愛國者治港」原則進一步鞏固，以及香港邁出「符合自身實際情況的民主發展」新步伐。

這篇文章還說，「由於英國殖民統治埋下的禍根，由於外部敵對勢力遏制中國的禍心，反中亂港勢力肆無忌憚挑戰『一國兩制』的底線」，北京中央因此根據香港的實際情況，「及時完善香港選舉制度」。

人民日報評論員的文章也聚焦在香港新選舉制度全面落實，順利完成了選舉委員會選舉、立法會選舉和行政長官選舉。

據新華社報導，中國國務院港澳事務辦公室8日發表題為「新選制展現新氣象 新起點共創新輝煌」的文章，表示香港特別行政區第6任行政長官選舉是香港實現「由亂到治」重大轉折後舉行的首場行政長官選舉，意義重大，影響深遠。

文章宣稱，這是一次展現「新選制新氣象」的成功選舉，新選制的「先進性優越性」充分彰顯。

文章宣稱，輿論認為，李家超從一線警務督察晉升至政務司司長，基層經驗豐富，執行力強；「在止暴制亂、落實香港國安法過程中立場堅定，勇於擔當，經受得住考驗」；在抗疫工作中親力親為，善於組織協調；與特區政府管治團隊合作良好，與愛國愛港政團社團關係融洽，「善於團結各界人士」。

這篇文章說，李家超以99.16%的得票率高票當選為行政長官人選，「充分反映香港社會對其高度認同和肯定」。