得票率99.16% 李家超當選香港特首將推23條、不政改

香港特首選舉唯一參選人李家超，昨以逾九成得票率當選第六任特首。圖為他當選後與妻子在記者會上向公眾致意。（路透）

香港 昨以新選制進行首次特首選舉，唯一參選人李家超以99.16%得票率當選第6任特首，創歷屆特首選舉最高紀錄。李家超稱就任後不推政制改革，要推23條國安立法。他表示會守住法治的核心價值，並要「堅持底線思維」。多名政界人物和學者分析，預計新一屆政府施政，國家安全都須在考慮之列。相比前兩任特首的當選宣言均有提及「人權」、「自由」等核心價值，李家超昨未提及。

央廣報導，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)昨天則表示，任命一位前安全首長為香港新領導人違反民主規範。他發布聲明說：「歐盟對這種違反民主原則與政治多元化的行為感到遺憾，並將這種挑選過程，視為摧毀『一國兩制』原則的另一步行動。」

64歲的李家超從1461位選舉委員中獲得1416票。選委中非建制派的社會福利界狄志遠特別說，他投票 支持李家超，以釋出溝通善意。他投票沒有任何來自北京 或香港政府部門的壓力，相信決定會得到各方認同及諒解。

特首由選委會選出後，當選人還要由北京中央任命，7月1日在中共領導人監誓下出任。李家超在當選後說，他將著手組建班子，會優先處理房屋問題，令整個建屋流程達到提速、提效及提量的效果，成立由司長級帶領的「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」。

現任特首林鄭月娥說，衷心祝賀李家超當選，本屆政府會與候任特首做好交接。香港特首是由選舉委員會委員投票選出，這個委員會由經過審查的政治與商業菁英組成，人數大約只占香港人口比例的0.02%。

另據明報報導，中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，李家超當選後提及底線思維，反映國安會是政府未來5年的工作重點。時事評論員劉銳紹說，在中外勢力持續角力下，中央更強調香港在國家安全的作用，尤其底線思維在內地官場語境有為求目的不惜一切的意味，但他說需警惕有人「借外打內」，導致管治路線左傾。

報導引述民協副主席李庭豐稱，李家超經常提及「我和我們」，若「我們」包括廣大市民、各個階層、不同界別及派別，新一屆政府應多與不同人溝通。