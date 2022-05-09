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劉兆佳：李家超獲高票 顯示港建制陣營空前團結

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

今屆特首選舉唯一候選人李家超以99.16%得票率當選第6任特首，比例屬歷屆最高。李家超當選後表示，票數是對他非常重要的鼓勵和支持，但更重要是獲得市民支持。

明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，李家超高票當選顯示建制陣營空前團結，有利新政府順利開局。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，結果反映香港選舉逐步與內地沒有競爭和極少反對票的選舉「看齊」。

報導說，今屆有1428名選委投票，李得票1416張，另有8張不支持票和4張白票。李家超說，明白爭取市民支持要花很大努力，認為一個有誠意的政府，「能做事、做成事」，最終會獲市民支持。對於8人投不支持票，李感謝他們投票，稱會以行動遊說不認同他的人。

據報導，全國港澳研究會理事田飛龍認為，結果反映絕大部分選委肯定李家超競選綱領，而經歷「修例風波」、新冠疫情，選委考慮到社會不能再撕裂，要聚焦發展再出發，故願意用高票支持和鼓勵李家超落實「接地氣」的措施，令整個社會更和諧團結，「推動香港在『一國兩制』下半場編新篇章」。

報導引述劉兆佳認為，高票當選有助李家超組班，有利新政府爭取民意支持，也代表大部分選委支持和信任中央政府。

報導稱，蔡子強認為，李家超得票率高是預期之內，因為今次是修改選舉制度後首次特首選舉，需要以得票率顯示李家超及新制度深受各方支持和歡迎。李家超得票占全部選委近97%，較董建華和曾蔭權分別於2002和2005年取逾八成提名票自動當選的比率更高。蔡子強指出，選舉得票和提名票不能直接比較，但分析新選舉制度面對批評和爭議，令中央較以往更著緊得票率高低。

此外，報導指，港警以反恐級別布防，昨日仍有小規模抗議行動，民主派組織社民連三名成員抗議這是「小圈子」選舉，要求「雙普選」，即特首及立法會議員由港人一人一票選出。他們由灣仔家計會試圖遊行至會展中心外，但在中環廣場就被警員截查未能接近。社民連主席陳寶瑩說，只有一名候選人是香港可悲的事，是一次大倒退，期望香港社會不要鴉雀無聲。

香港 提名 投票

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