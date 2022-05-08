灣仔暴動11人罪成 8成人判囚 3年輕人入教導所

2019年反《禁止蒙面規例》非法遊行演變成暴動，11名涉案者被裁定暴動罪成，7日在區域法院判刑。圖為過去的衝突示威中，不少示威者均蒙面掩飾身分。（中通社資料照片）

2019年禁蒙面法生效翌日，有網民發起「反極權反緊急法大遊行 」，11名男女被控在灣仔杜老誌道近軒尼詩道一帶干犯暴動等罪，早前被裁定全部罪成，昨日在區域法院判刑。8名成年被告判監33至37個月，3名未滿21歲的年輕被告則被判入教導所。

明報報導，法官林偉權判刑時稱，當日暴動歷時不長，但規模不小，亦有暴徒擲燃燒彈，當時出現示威者人鏈送物資，可見「早有預謀」。林官重申暴動屬嚴重罪行，附和者不可能被輕判，須判具阻嚇刑罰。林偉權提及2019年發生連串暴力事件，很多年輕人懷著改變社會的理念，但是用錯方法，有人對法律認識不深，以為身處現場不犯法，但在場支援都屬有罪，罪責非輕。

據報導，林官判刑後主動讀出部分被告的求情信，稱讚他們認真反思，希望其他人從中領略正面信息。

翻查資料，同日案發的另一宗案件去年已審結，區院暫委法官高偉雄裁定5人暴動罪不成立，但各人使用蒙面物品罪成，分別判囚10周、入更生中心及社會服務令，惟律政司就暴動罪不成立的裁決上訴，3名成年被告服刑完畢後即時被捕上庭，現准保釋外出。