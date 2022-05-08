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李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

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李家超當選香港特首 奪得1416張支持票 支持率99.2%

香港新聞組／香港8日電
李家超8日當選第六屆香港特首。（取材自香港電台）
李家超8日當選第六屆香港特首。（取材自香港電台）

第六屆香港特首選舉今天投票，只有李家超一人參選。上午9時開始，由全港1461名選委投票，11時半結束，投票率為97.74%，有33名選委無投票。中午12點30分左右公布結果，李家超奪得1416張支持票，支持率99.2%，另有8張不支持票。

本屆香港特首選舉，李家超只要獲得750張有效支持票即可當選，但為能彰顯北京對香港新特首的支持，香港各界與李家超本人選前仍積極催票，希望衝高投票人數。投票結束初步符合北京的預期，有高達97.74%的選委出席投票，而他們絕大多數估計都會投給李家超，李家超也可望打破香港特首選舉以來獲最高支持率的紀錄。

李家超將由北京任命，並在7月1日宣誓，成為下任行政長官。

這是去年全國人大常委會決定改變香港選制後，首次以新選制產生的特首、也是只有唯一參選人的選舉。雖然僅有1400多位選委投票，香港選舉部門仍倍增人手，隆重布置，香港警方也高調部署六至七千重型警力，包括多支反恐隊和特警隊。

擁有投票權的是香港選舉委員會的1400多名選委，香港選舉事務處設置了100個投票間，投票間內貼有唯一候選人李家超的資料，亦貼有告示提醒選委不可拍攝。選票只提供支持及不支持兩個選項。

香港警方事前高調宣示，已部署六至七千警力投入特首選舉保安，並調配各反恐部隊，包括機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊，聯同各總區的衝鋒隊及機動部隊人員，在各區及多個港鐵站，進行不定時的高姿態反恐巡邏。

首屆特首選舉在1996年舉行，由400名推選委員會委員選出，董建華當時獲320票，即80%得票率；不過，該得票率在2007年被打破，當時800名選委，曾蔭權獲649票當選，得票率為81.1%；2012年梁振英僅以689票勝出，以1200名選委計，梁振英得票率有57.4%；2017年林鄭月娥以777票當選，以1200名選委計，得票率有64.75%。

第六屆香港特首選舉今天投票，只有李家超一人參選。全港1461名選委上午9時開始投票，11時半結束，投票率為97.74%，有33名選委無投票。中午12點30分左右公布結果，李家超奪得1416張支持票，支持率99.2%，另有8張不支持票。

李家超（左）8日在現場看開票結果。（美聯社）
李家超（左）8日在現場看開票結果。（美聯社）

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