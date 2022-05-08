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李嘉誠時隔近10年重返內地房市 競標廣州土地

記者林汪靜／綜合報導
香港首富李嘉誠。（中通社資料照片）
香港首富李嘉誠。（中通社資料照片）

廣州一場土地拍賣最近引起關注，因香港首富李嘉誠旗下公司和記黃埔悄然現身其中。廣州今年首輪集中供地5日落幕，其中位於白雲區空港大道的一宗地塊競爭熱烈，爭奪企業出現久未現身的和記黃埔，但該公司僅參與一次競價，之後便沒有進一步動作，雖然鎩羽而歸，但這是時隔近十年再次參與內地公開市場土地拍賣。

財聯社報導，這是和記黃埔時隔近十年再次參與內地公開市場土地拍賣。和記黃埔上一次在內地公開市場拿地時間為2012年12月4日，當時該公司以人民幣2320萬元（約348萬美元）獲得武漢蔡甸區一宗地塊，樓面價為每平方公尺人民幣1502元。

此次和記黃埔現身廣州土拍市場，外界不免預料該公司可能重返內地房地產市場，之前2019年，由李嘉誠旗下長江實業成立的資產管理公司透過收購方式先後拿下了成都晶融匯、上海三林印象城項目，但這並非是在公開市場拿地。

李嘉誠的商業動作一直備受市場關注。過去十年間，李嘉誠曾進行過一輪資產大騰挪，出售了不少內地物業。比如，去年9月，希慎興業以約人民幣35億元的價格，從李嘉誠旗下企業收購了上海市靜安區的世紀盛薈廣場。該交易已於今年1月完成，並將於今年上半年帶來收益。

2020年7月，長實集團出售位於四川成都的南城都匯商住項目部分股權，預計獲益38億港元（約4.84億美元）。

據不完全統計，自2013年至今，李嘉誠家族數次出售內地及香港物業，套現金額逾1170億港元。隨著內地資產的出售，李嘉誠旗下長實集團在內地的土儲、銷售占比有所減少。

在內地土儲下降、低負債情況下，李嘉誠家族會將手頭資金投向哪些領域、是否會重返內地房市，成為市場關注焦點。長實集團主席李澤钜在業績報告中強調，香港及內地為集團地產業務重點市場，將繼續物色合適物業發展機會，對兩地前景充滿信心。

分析人士認為，李嘉誠此次參與廣州土地市場競拍，不排除看到內地市場的機會，以及試探市場的可能性。廣州克而瑞首席分析師肖文曉表示，一個缺席了好久的企業，突然出現了，應該是其看到了機會。

就連恒隆地產董事長陳啟宗也提出類似看法，他在3月舉行的業績會上指出，市場不好才有機會讓你買，如果一個城市平時賣很多地，現在買住宅地的企業少了，政府收入受到影響，「會不會讓我們有機會用一個比較好的價錢買土地？這個可能性是存在的，所以我們一直在看不同的城市、不同的地塊。」

香港 拍賣 房地產

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