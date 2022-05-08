2年洗黑錢6億 香港海關搗集團逮4人

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 海關近日破獲一個洗黑錢集團，兩年來以近700個戶口清洗6億（港元，約7643萬美元）黑錢。

香港文匯報報導，香港海關展開代號「鷹網」行動，共拘捕4名涉案男女。他們涉嫌於兩年間利用虛擬貨幣 平台和傀儡銀行戶口頻密清洗黑錢，將虛擬貨幣套現再轉走，又用近700個個人和公司的銀行戶口交易逾4000次，總共清洗6億港元資金。海關凍結疑犯170萬港元資產，將向法庭申請充公其他懷疑犯罪得益。

被捕兩男兩女，年齡介乎32歲至54歲，為集團骨幹成員，分別報稱文員、酒店職員、公司經理及家庭主婦。

據報導，他們涉嫌由2020年2月開始，用兩種手法清洗巨額黑錢。第一種是利用虛擬貨幣的高隱蔽性轉移資金，接收境外以虛擬貨幣形式入帳的不明資金，再於虛擬貨幣平台進行買賣，並在短時間內頻繁交易，將虛擬貨幣轉為以美金為主的實體法定貨幣，再轉帳到名下本地銀行戶口，並即日將美金兌換成港幣轉走，涉款約5000萬港元。

另一種手法是利用大量傀儡銀行戶口轉移資金。報導稱，疑犯於過去兩年間合共收取來自440個第三者戶口及40間公司的不明資金，總計逾4000次交易。當疑犯收取資金後，會在短時間內轉移到不同的個人及公司戶口，涉及200個第三者戶口及10多個公司戶口，共清洗逾5.5億港元。海關發現涉案公司戶口大部分由空殼公司持有，個人戶口為傀儡戶口，部分資金則經兩間持牌找換店匯至內地。