我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

香港特首當選人李家超：優先處理房屋問題 並非政改

記者陳言喬／綜合報導
李家超（左）高票當選新一任香港特首後，與其太太一同出席記者會接受媒體採訪。（取材自香港電台）
李家超（左）高票當選新一任香港特首後，與其太太一同出席記者會接受媒體採訪。（取材自香港電台）

香港前政務司長李家超獲得1416張（99%）支持票當選新一任香港特首。他在當選感言中表示，他會優先處理房屋問題，重申政改並非優先項目。

現年64歲的李家超今年4月辭任港府政務司司長職務投入選戰，他將於今年7月1日就職。香港特區第六任行政長官的任期自2022年7月1日至2027年6月30日。

李家超在選舉結果公布後會見傳媒，他提到多個重點問題，有關香港房價居高不下引發年輕人不滿的問題，他表示，會優先處理房屋問題，令整個建屋流程達到提速、提效及提量的效果，成立由司長級帶領的「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，利用好司長級的指揮能力，做好統籌工作。

在政治方面，他說，基本法23條立法是憲制責任，會與政策局、法律專家等研究實際內容，再適時推進相關工作，他重申政改並非優先項目，有其他工作需要盡快處理。

被問到會否約見民主派，李家超說，會繼續與各界溝通，與不同人士、界別以決定有何種方法或何時溝通，會按實際情況進行。

李家超說，他一定會帶領香港繼續長期繁榮穩定，安居樂業，令香港市民受惠。他相信市民的眼睛是雪亮的，一個有誠意的政府，能做事，做成事的政府，最終是能夠得到支持。

李家超的太太也罕見出席，有港媒向李家超的太太作出提問，但李家超表示，他曾強調選舉工作是他個人問題，不必家人參與，由於今日是母親節，因此他才邀請太太一同分享這個歷史時刻，又感謝太太一直照顧家庭，祝太太母親節快樂。

香港 母親節 房價

上一則

中國副外長：美國搞亞太版北約東擴 恐把亞太推入火坑

延伸閱讀

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首
香港新任特首選舉開始投票 李家超可望成下一任特首

香港新任特首選舉開始投票 李家超可望成下一任特首
特首5/8投票 港警高調反恐 唯一候選李家超仍將辦造勢

特首5/8投票 港警高調反恐 唯一候選李家超仍將辦造勢
特首選舉答問會 李家超冀穩樓價 籲移民回來擁抱香港

特首選舉答問會 李家超冀穩樓價 籲移民回來擁抱香港

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男