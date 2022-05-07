學者預估 11月香港市民均需再接種第4劑疫苗

香港已逐步擺脫早前疫情陰霾，圖為本月3日香港街景。法新社

香港 大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅7日在香港商業電台節目中表示，預計11月，全香港市民都需要再接種第4劑新冠疫苗 ，希望屆時會有針對Omicron變種病毒 的第2代疫苗問世。

他指出，香港這波疫情逐漸告一段落，相信一、兩周後單日新增確診人數就會降至兩位數，估計這波疫情使得約400萬港人曾經染疫，帶來非常高的自然免疫屏障。自然感染所產生的抗體，一般能維持半年至1年，比疫苗效用更持久。

孔繁毅說，港大本月中會展開3款大陸第2代疫苗的臨床研究，預計三個月後會有初步結果，年底前申請使用。他認為，到時也會有其他國家研發的第2代疫苗推出。

孔繁毅稱，目前香港自然免疫屏障高，建議如果抵港人士已接種3劑疫苗，或接種2針後感染康復，可以在機場檢測陰性後居家隔離，無需再入住隔離酒店。同時，香港也應取消航班熔斷機制，因為這項措施對預防疫情輸入的作用並不大。

此外，在第3劑疫苗接種率達到9成，周邊地區疫情放緩，又無新變種病毒出現時，香港可以再放寬入境限制，允許入境檢測陰性後，第2天就如常上班及生活。

孔繁毅還認爲， 由於Omicron傳染力高，清零非常困難。因此，不建議香港現階段進行全民核酸檢測，因為成本效益太低，過程中還可能出現交叉感染。除非有新變種病毒出現，否則都不建議進行全民檢測。

他指出，香港出現Omicron變種病毒的亞型分支：BA.4及BA.5，有可能出現免疫逃逸，減少15%的疫苗抗體水平，但不影響接種3劑疫苗後預防重症及死亡的功效。因此，他相信，就算有變種病毒流入社區，香港再爆發社區疫情的機會都不大。