中大續聘段崇智 香港立法會暫不調查

段崇智獲續任中大校長。（取材自香港中文大學網站）

中文大學校董會上月通過續聘校長段崇智3年，引起部分立法會議員不滿，兩名立法會議員要求在教育事務委員會討論。委員會主席梁美芬昨於會議上表示，現階段不會調查事件，但會要求教育局 提交報告予立法會審視。

明報報導，中大上月宣布續聘段崇智，全國政協副主席、前特首梁振英即在臉書 連發三帖質疑，稱中大續聘等同肯定了段崇智在2019年黑暴期間的表現。立法會議員何君堯上月去信委員會，要求討論中大招聘校長事宜。他昨稱，距離中大與段崇智續約尚有一段時間，中大可推翻決定，即使已簽約亦可解約。

報導指出，梁美芬表示，此階段立法會不會調查個別事件，將會要求教育局和大學教育資助委員會，就各大院校校長選拔程序，及各大院校是否均有立法會議員作為校董會成員等進行總結報告，再交由立法會審視和檢討。梁美芬解釋，一定會跟進事件，委員會有權調查，待收到教育局報告後，不排除展開調查。

中大回應，對部分網民的失實指控表示極度遺憾。中大表示，過去兩個月舉行了8次持份者諮詢會議聽取意見，各持份者普遍全面支持段崇智續任，充分肯定段的領導才能及任內成就，深信段續任能確保大學的穩定及延續。

報導說，坊間流傳連署質疑中大續聘段崇智，指段在反修例風波中大衝突的表現拙劣，而處理續任一事上，無成立專職的遴選委員會及廣泛諮詢，不尊重市民及三名立法會議員董事反對，促立法會教育事務委員會徹查段崇智和中大校董會前主席梁乃鵬。連署聲稱有逾百中大校友及市民參與，「民眾聯席」理事林勁放確認連署。連署名單上有「鄺保羅」，聖公會牧師管浩鳴說，聖公會教省榮休大主教鄺保羅並沒有連署。

段崇智2018年起接替沈祖堯出任中大校長，反修例風波中大衝突期間，他曾到警方與示威者對峙現場接觸警方，曾被4個警察 組織發信批評。