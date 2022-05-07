TVB新聞App連續推播怪訊息 1員工被捕

香港TVB新聞App日前不斷推送錯誤訊息。多次把香港特首候選人李家超寫成「比家超見記者」。（截自臉書照片）

無線TVB新聞App 3日凌晨突然發出20多則奇怪信息，警方同日在西區拘捕一名無線電視員工，懷疑該員工加入一條沒有密碼的對外連結，造成外人可使用連結發出推送的漏洞。

文匯報報導，被捕男子姓林（27歲），負責程式測試。據悉 ，警方在接獲無線電視報案後，網絡安全及科技罪案調查科周二下午派員到將軍澳電視城調查，當晚在西區以涉嫌不誠實意圖而取用電腦罪拘捕姓林男子，其後准他保釋候查，5月中旬向警方報到。

初步調查，林測試App期間，加入了一條可進入無線新聞流動App後台數據庫的連結，登入者無須密碼進入數據庫推送信息，其間有網民按下連結，約在20分鐘內發出多個奇怪信息，包括有「yooooooo」、「test」、「hi」、「李家超見記者」等等。同一時間，無線新聞的網頁亦出現故障，一直顯示「目前沒有相關新聞內容」，約30分鐘後才回復正常。

無線電視昨回應，就無線新聞流動App於5月3日凌晨時分接連發出內容異常的推送通知信息一事，本台獲悉警方拘捕一名公司員工涉嫌干犯不誠實意圖而取用電腦案，事件交由網絡安全及科技罪案調查科接手調查，無線電視對事件暫無補充。