東鐵「烏蠅頭」退役 鐵路迷湧月台送別

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 人暱稱為「烏蠅頭」老款12卡東鐵列車，6日退役，大批香港鐵路迷到紅磡火車站為其送行。「烏蠅頭」變成香港人又一段集體回憶的同時，香港東鐵首度駛過大海到港島，以及通往廣東的直通車可能結束運行，開啟香港人一段新的鐵路生活。

香港人說的「烏蠅頭」就是蒼蠅頭，不大好聽卻是一種形象的暱稱，說的是香港東鐵即東部鐵路線，用的一種12節車廂的中期翻新列車，因其車頭外形圓潤，有駕駛窗分列車頭左右，形似蒼蠅頭而得名。

香港的列車，原來都跟英國 有關。第一代電氣化火車，是俗稱「黃頭」的都城嘉慕列車，由英國都城嘉慕製作，1982年起投入服務，到1996年至1999年間，列車外觀與內部翻新，始有「烏蠅頭」之稱。

香港人對「烏蠅頭」感情很深，將其退役之日變成城中嘉年華那樣熱鬧，那不僅是小半個香港的交通主動脈上，以百萬計的香港人每天要乘坐這列車，東鐵線還是以前香港通往內地的陸上主動脈，每天數十萬計香港人進入內地，也搭乘「烏蠅頭」。

「烏蠅頭」退役，與東鐵過海有關。香港東部鐵路原以九龍紅磡站為終點，在新線延伸後，5月15日東鐵過海段要通車，新站包括香港會展中心，東鐵延伸到港島中環金鐘站，令其成為四條鐵路交匯的超級站，東鐵也就成了香港第四條過海鐵路。

東鐵過海，12節車廂的「烏蠅頭」停用，代之以9節車廂的新列車，展開香港鐵路的一段新路。與之同時，香港人的另一段集體回憶可能結束，那就是與東鐵同軌的香港城際直通車，傳說將會停運，香港直通車近通廣州、東莞，遠通北京 、上海。在中國大陸交通未發達和已發達的歲月，大批香港人以及經香港進大陸的台灣人，都是搭乘直通車穿梭中港兩地，那是另一段的感慨不已。