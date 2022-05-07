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李家超房屋政策 挨批見樹不見林

記者黃雅慧／綜合報導
李家超政綱引發最多討論的是房屋政策，圖為香港東區一帶的屋苑。(中通社)
李家超政綱引發最多討論的是房屋政策，圖為香港東區一帶的屋苑。(中通社)

李家超政綱重中之重、引發最多討論的是房屋政策，多數分析認為，「見樹不見林」，短期治標，但無法解決根本性問題。

面對香港住房問題，李家超主張縮減蓋屋程序，並提升政府尋地建屋的「效率」。這或許符合李家超「提速、提效、提量」的期望，但現任特首林鄭月娥2017年的競選政綱中也曾提過，她當時對於香港房屋問題的解決之道是要增加土地供應、加快審批土地發展，同樣也是「提速」，但房屋問題在這五年間並未獲得解決，顯見李家超開出的藥方對於現階段問題可能只能緩解症狀，無法根治。

因此有分析認為，加快土地及房屋供應理論上有助平抑樓價，但香港的房屋困境來自主導權掌握在利益集團手中，不少可供發展的土地掌握在私人地產商手上，只有政府重新拿回房屋主導權才有可能改變現況。

但政府掌握了主導權之後，又該如何治理？是要如內地一樣實行「房住不炒」策略，還是能有其他不同作法？

在香港實行房住不炒或有難度。比如瑞士信貸私人銀行部高級顧問陶冬便認為，「香港走房住不炒死定了」，因為香港在內地雙循環政策中扮演重要角色，北京不會希望香港內地化，畢竟仍乘載吸引內外資的功能。不過，香港紀惠集團總裁湯文亮則認為，如果政府不加以管制，任由不合資格的人炒樓，香港才真死定了。

也有觀點表示，或許在樓市可以區分市場。比如全國港澳研究會研究員胡恩威認為，樓市平穩跟總體經濟有關，他建議李家超應該把現行由投資者主導的地產市場過渡為兩個市場︰一個是用家市場、一個是投資市場。只有朝著上述方向發展，才能製造地產商和普通香港人共贏局面，且不會製造階級利益對立。

香港 投資 北京

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