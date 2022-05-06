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疫情緩 專家何栢良：港需復常非清零 疫苗通行證是重要工具

香港新聞組／香港6日電
香港第二階段社交距離措施放寬，其中包括重開泳池、水上活動中心；網球場、籃球場等場地運動，以及在郊野公園毋須配戴口罩等。圖為市民在香港維園運動場地。（中通社）
香港第二階段社交距離措施放寬，其中包括重開泳池、水上活動中心；網球場、籃球場等場地運動，以及在郊野公園毋須配戴口罩等。圖為市民在香港維園運動場地。（中通社）

港府昨日起進一步放寬社交距離措施，酒樓食肆最多可以8人一桌。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，香港經過29個月的抗疫，現在最重要是復常，而不是清零，而「疫苗通行證」是維持社會復常的重要工具。

信報報導，何栢良在電台節目上指出，目前全球疫情現已進入後疫苗過渡期，預計未來一、兩年的疫情，會以季節性流行方式出現，可能與流感差不多。

他稱，要令市民生活回復正常的同時，也要對健康不良結果減至最低。而「疫苗通行證」是香港維持社會復常的重要工具，建議日後若容許外地抵港人士居家檢疫，可以在「安心出行」應用程式加入紅碼，以防在未完成檢疫前，進入社區。

對於政府即日起放寬部分社交距離措施，何栢良表示，由於疫情監察數字整體拾級而下，重症無明顯增加，放寬做法屬安全，但香港疫苗接種上升速度緩慢，現時60歲以上市民仍有一半人、約110多萬人未打第三針，有需要再加強疫苗接種率，亦要「摸著石頭過河」，適度放寬措施。

過去一週，第5波疫情趨緩，單日新增確診數從高峰5萬多例， 下降至300例左右。

另外，由於疫情緩和，香港由中國當局協助建造的7間方艙醫院，將縮減為1間。香港01報導，香港保安局表示，7間方艙醫院會集中使用1間 ，其餘6間會轉為備用狀態。香港工聯會表示，6座方艙同時間停運，預料多達5000多名員工被解雇，建議港府暫緩停運至5月底，或分階段停運，減少對員工衝擊。

香港 疫情 疫苗

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