港放寬同桌飲食 不用戴口罩運動 泳客：好像「放監」

香港大幅放寬疫情下收緊的社交距離措施，餐廳可8人同桌，圖為香港居民在一家餐館吃午飯。(美聯社)

香港 大幅放寬疫情下收緊的社交距離 措施，餐廳可8人同桌，運動時無需戴口罩 ，港人晨起即相約去酒樓飲茶，晨跑者仍未習慣不戴口罩。

香港政府5月5日起進一步放寬社交距離措施，酒樓食肆最多可以8人一桌。

有酒樓晨起就有不少食客光顧，要在門外輪候座位，有家長更帶同小朋友和老人一家老小前往飲茶。午飯時間，餐廳客人也多於過往，要排隊等候。有酒樓經理說，早上茶客已較過去一段時間多，因一桌可以超過四人，料生意可增加一成，因臨近母親節，已陸續收到訂位，暫時已有50多桌食客預訂。

據放寬措施的安排，5日起戶外運動無需戴口罩，有習慣每天跑步的市民，仍戴口罩跑步，有人說不知道放寬措施安排，有人說已習慣戴口罩跑步，會再看看疫情考慮是否摘罩。

香港新聞組／香港6日電

昨早在維園，有不少沒戴口罩的晨運客，下午亦有不少市民沒戴口罩打籃球及踢足球。不過，有剛考完中學文憑試（DSE）的學生認為難得考完試放假，為免染疫被送往檢疫中心，堅持打籃球時仍戴口罩。

明報報導，特首林鄭月娥3日原稱昨重開泳池、沙灘、水上樂園和水上運動中心，惟康文署當晚稱正為公眾泳池進行池水過濾及消毒程序，公眾泳池將由5月12至16日陸續重新開放。泳客譚女士原以為泳池重開，昨攜游泳用品到維園泳池，被保安員拒諸門外，對此感失望。康文署昨重開15泳灘，深水灣泳灘昨午泳客稀少，有救生員當值。

有在維園做運動的市民表示，不用戴口罩跳舞很舒服，跳得特別開心；有淺水灣泳客形容，重返泳灘游水好像「放監」。