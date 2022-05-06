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特首選舉倒數 李家超造勢千人站台 梁振英將發言撐李

香港新聞組／香港6日電
香港8日舉行特首選舉，李家超6日在灣仔會展舊翼3樓展覽廳舉行造勢大會。(路透)
香港8日舉行特首選舉，李家超6日在灣仔會展舊翼3樓展覽廳舉行造勢大會。(路透)

特首選舉8日舉行，唯一候選人李家超今日在灣仔會展舉行造勢大會，據了解，全國政協副主席、前特首梁振英將站台發言，屆時有1100人出席，包括多個大地產商家族代表，如新鴻基主席郭炳聯、長和主席李澤鉅、恒地主席李家傑等。

明報報導，李家超競選辦廣邀顧問團、主席團、選委等人出席造勢大會，屆時除了有李家超演說，料梁振英會發言撐李；另安排約有6名與李家超有接觸的市民發言。按選舉條例規定，造勢大會不會有唱歌或表演等環節。各大地產商均有家族代表參與，競選辦顧問團成員、長實集團資深顧問李嘉誠及恒地執行董事李兆基應不會出席，但二人的兒子會到場。

造勢大會亦會有多名行政會議成員、財金界人物出席，包括去屆選舉撐林鄭月娥參選的金管局前總裁任志剛，以及港交所前主席李業廣。

據報導，李家超昨日分別與多個外國商會、香港僱主聯合會、中小企業界、紡織及製衣界、內地港人團體代表會面。李於會後重申，與內地通關是他如上任後的首要工作，惟香港和內地仍有確診個案，會盡力移除障礙；而國際聯繫對香港經濟重要，明白目前檢疫政策造成不便，會致力增加防疫措施的確定性和清晰度。

李家超日前表示自己是天主教徒，特首林鄭月娥5年前曾說參選是受上帝感召，又稱天堂已預留位置給她。李家超被問到今次參選是否上帝意思，以及認為天堂有否預留到位置給他，他回應稱宗教是個人信仰，重申參選是希望建立「實踐型、執行型」政府。

另外，今年是香港回歸25周年，政界關注國家主席習近平會否在七一訪港並為新班子監誓。

據報導，會展旁的君悅酒店及萬麗海景酒店於下月28日至7月1日期間，無任何客房可供預訂，君悅旗下餐廳期內亦無法預訂。記者昨以顧客身分向酒店查詢訂房，兩間酒店職員均稱其間有「大型活動」而「爆滿」，有君悅酒店職員稱自3月底已作安排。有萬麗海景職員稱：「成間酒店連餐廳在內，都一次過租下。（有活動）是一個大活動，但不可以向公眾透露。」

有消息人士表示，兩間酒店的確是為國家領導人訪港作準備，屬於一貫做法，當局只能預早準備，不代表已確定領導人行程。

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