香港沙田民政助理專員 涉「高鐘」賣淫集團被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 警方搗破尖沙嘴一個「高鐘」賣淫集團，一連兩日拘捕4男1女，當中包括集團主腦及骨幹成員。消息指，其中一名被捕男子為沙田民政事務助理專員林方達。

明報報導，西九龍總區重案組根據線報及經深入調查，探員自4日起一連兩日，在全港多區拘捕4男1女，年齡由27至42歲，分別涉嫌控制他人賣淫、依靠他人賣淫的收入維生及容許所管轄之處所用作賣淫活動，全部被帶署扣留調查。當中一名30歲姓林的被捕男子，已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。

據了解，警方搗破的賣淫集團主要在尖沙嘴酒店經營，集團運作約一年，探員拘捕集團主腦及骨幹成員，調查時發現用作賣淫的酒店房，登記人為一名林姓男子，費用由其信用卡 支付，追查後發現他為沙田民政事務助理專員，不排除有人利用背景清白長期租用房間，以避過酒店查問。林在賣淫集團中的角色仍待深入調查。

根據林方達LinkedIn資料，他於2014年畢業於中文大學環球商業學系，其後加入政府任政務主任，先後任職食衛局、運房局，至2018年6月晉升為高級政務主任，月薪介乎11.7萬港元至13.5萬港元。林目前為沙田民政事務助理專員，2021年曾因應對疫情 貢獻良多，與335人同獲行政長官公共服務獎狀。