我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

慢性病患隔離房猝死 凸顯分流盲點

香港新聞組╱香港5日電
一名59歲身患多種慢性病患者猝逝竹篙灣隔離房間。圖為竹篙灣隔離治療設施中的一個房間。(新華社資料照片)
一名59歲身患多種慢性病患者猝逝竹篙灣隔離房間。圖為竹篙灣隔離治療設施中的一個房間。(新華社資料照片)

香港昨日新增3宗死亡個案，包括一名59歲身患多種慢性病的男性患者。死者生前於竹篙灣社區隔離檢疫期間，家人因聯絡不上而要求竹篙灣派員開門提供協助，發現男子昏迷不醒，送院證實不治。事件令外界關注隔離者緊急求助機制，也凸顯了分層分流制度的盲點。

文匯報報導，在竹篙灣檢疫房間離世的59歲男子，患有心臟病、腎衰竭、高血壓及糖尿病等多種慢性病，曾於2018年進行換腎手術，去年進行心血管手術。他上月28日透過快測確診，通過網上平台申報後由民安隊送至竹篙灣隔離。

民安處表示，4月28日晚上，該名59歲的男病人因確診被送入營。4月30日轉送家屬送的藥。5月1日上午，護衛員按程序派發早餐給該名男病人，當時未收到任何求助需要。同日中午，男病人的妻子致電指揮站，表示無法與丈夫取得聯絡，要求協助。

竹篙灣指揮站隨即派員查訪，拍門無人應，開門發現男子昏倒房間不省人事，隨即進行急救，並召喚救護車到場，救護車到場時，患者已無心跳。

據報導，根據規定，60歲以上長者、幼童、孕婦、有高危因素如患有免疫系統疾病以及家居環境不適合隔離的患者，會送公立醫院或北大嶼山感染中心留醫，其餘輕症患者一律送往竹篙灣社區隔離。們體質疑男患者明顯存在高危因素，是否應該先送院留醫，穩定後才到竹篙灣？衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮回應，中心是按病人當時申報的資料及情況進行分流，不評論個別個案。

醫管局總行政經理李立業表示，醫管局沒有參與分流過程，但一般情況下，輕症確診者會由民安處送竹篙灣，若駐竹篙灣醫護人員發現患者情況惡化，會即時轉送醫院留醫。若今後衛生防護中心檢討需要醫管局加入分流程序，事先為病人進行初步評估，醫管局會積極配合。

手術 高血壓 心臟病

上一則

老人日搭60次電梯 撿垃圾運上29樓…被討3萬費用

下一則

英媒：中煉油廠搶便宜 買俄石油恐遭制裁 疑北京政府背後操作

延伸閱讀

芝加哥華埠偷車賊開走救護車 警驚險攔停

芝加哥華埠偷車賊開走救護車 警驚險攔停
芝華埠瘋狂偷車賊 開走救護車 警追80哩驚險攔停

芝華埠瘋狂偷車賊 開走救護車 警追80哩驚險攔停
張藝興捐上海2輛救護車 網誇偶像正能量

張藝興捐上海2輛救護車 網誇偶像正能量
台首例幼兒確診亡 等不到救護車 2歲重症童走了

台首例幼兒確診亡 等不到救護車 2歲重症童走了

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅