慢性病患隔離房猝死 凸顯分流盲點

一名59歲身患多種慢性病患者猝逝竹篙灣隔離房間。圖為竹篙灣隔離治療設施中的一個房間。(新華社資料照片)

香港昨日新增3宗死亡個案，包括一名59歲身患多種慢性病的男性患者。死者生前於竹篙灣社區隔離檢疫期間，家人因聯絡不上而要求竹篙灣派員開門提供協助，發現男子昏迷不醒，送院證實不治。事件令外界關注隔離者緊急求助機制，也凸顯了分層分流制度的盲點。

文匯報報導，在竹篙灣檢疫房間離世的59歲男子，患有心臟病 、腎衰竭、高血壓 及糖尿病等多種慢性病，曾於2018年進行換腎手術 ，去年進行心血管手術。他上月28日透過快測確診，通過網上平台申報後由民安隊送至竹篙灣隔離。

民安處表示，4月28日晚上，該名59歲的男病人因確診被送入營。4月30日轉送家屬送的藥。5月1日上午，護衛員按程序派發早餐給該名男病人，當時未收到任何求助需要。同日中午，男病人的妻子致電指揮站，表示無法與丈夫取得聯絡，要求協助。

竹篙灣指揮站隨即派員查訪，拍門無人應，開門發現男子昏倒房間不省人事，隨即進行急救，並召喚救護車到場，救護車到場時，患者已無心跳。

據報導，根據規定，60歲以上長者、幼童、孕婦、有高危因素如患有免疫系統疾病以及家居環境不適合隔離的患者，會送公立醫院或北大嶼山感染中心留醫，其餘輕症患者一律送往竹篙灣社區隔離。們體質疑男患者明顯存在高危因素，是否應該先送院留醫，穩定後才到竹篙灣？衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮回應，中心是按病人當時申報的資料及情況進行分流，不評論個別個案。

醫管局總行政經理李立業表示，醫管局沒有參與分流過程，但一般情況下，輕症確診者會由民安處送竹篙灣，若駐竹篙灣醫護人員發現患者情況惡化，會即時轉送醫院留醫。若今後衛生防護中心檢討需要醫管局加入分流程序，事先為病人進行初步評估，醫管局會積極配合。