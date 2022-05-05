專家：港難清零 先與國際通關較可行

香港4日新增313宗確診。圖為深水埗白田邨昌田樓被圍封，居民須接受強制檢測。(中新社)

香港 昨增313宗染疫，確診維持300宗水平，衛生防護中心持續採取「動態清零」政策。政府專家顧問許樹昌認為，新冠病毒已成為風土病(地方性流行病)，難達「清零」目標，長遠而言要視乎內地抗疫目標；港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，香港與內地復常步伐不同，先與國際通關較可行。

明報報導，香港昨日新增22宗輸入個案，當中2宗抵港第12天才驗出陽性；而早前另一名從泰國抵港、也是第12日才驗出陽性的男子，衛生防護中心傳染病處首席醫生說，患者帶Omicron「BA.2.2」亞系，與本地流行的病毒株相近，相信是本地感染。

許樹昌昨表示，新冠病毒在香港短時間內難消失，很難「清零」，或變成風土病；內地也不斷調整抗疫策略，由初期「清零」、「動態清零」，到近日的「社會面清零」，相信香港長遠需視乎內地抗疫策略以調整目標。

他說，香港確診正緩慢下跌，現階段未必有需要推全民強制檢測 ，但日後若要與內地商討通關，相信需與相關部門再溝通。

何栢良也說，若香港循復常的方向行，相信社區仍會有零星個案，只要不出現大量重症、不影響醫管局提供服務，社交距離 措施應不會大幅度收緊，實務地看，先與國際通關可行性較高。他說，全球多國已取消入境檢疫措施，接近完全恢復正常，香港要急起直追，做好配套工作。

何說，內地與香港復常步伐不同，近期香港不斷有個案輸出至內地，會令內地忙於處理香港輸出的個案、為內地「添煩添亂」。他引述廣東省衛健委資料，過去的周末長假期當地有43宗個案從香港輸入，而香港每日只有400至500人經深圳灣入境內地，即從香港入境內地個案陽性比例約有2%，該比例較高，港府應向內地了解原因，例如是否香港某些檢測公司做得不好，或兩地陽性標準不同等，要減少從香港走漏個案到內地，若兩地復常步伐相近，有助通關。