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人權新聞獎美接辦 港媒憂參賽獲罪

香港新聞組╱香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港「人權新聞獎」在港區國安法陰影下，轉由美國的大學接辦。但有今年獲獎的香港媒體人擔心，往後媒體人若參加這項「人權新聞獎」的競逐，恐將被港府冠上「勾結外國勢力」的罪名。

5月3日「世界新聞自由日」當天，香港外國記者會（FCC）主席瑞凱德（Keith Richburg）宣布，香港人權新聞獎轉由美國亞利桑那州立大學華特‧克朗凱新聞學院（Walter Cronkite School of Journalism）自2023年起續辦，並自今年12月受理參賽報名。

自由亞洲電台報導，前「立場新聞」記者陳小姐（化名）是今年香港人權新聞獎的得獎者。雖然得獎名單在港區國安法壓力下未公布且未頒發，但陳小姐已接獲得獎通知。

對於美國大學願承辦「人權新聞獎」，陳小姐表示很開心，認為是反映國際社會關注香港新聞自由。但對未來是否會繼續參與這一獎項，她表達了自己的顧慮。

陳小姐擔心，參加外國舉辦的獎項，可能會被港府冠上「勾結外國勢力、煽動」等「強加於人」的罪名。況且，香港的時局變化「太急太快，可能愈來愈惡劣」，自己也不知道「是否仍然有膽量參賽」。

她表示，在立場新聞關閉後，自己已失去報導的平台，難以保證能以個人力量參賽。

另一位曾經得獎的張先生（化名）則直指，人權新聞獎從香港改到美國舉辦，反映香港「自由大倒退」。當然「有比沒有好」，但在大形勢下，反映出香港人權狀況極度倒退，人權新聞獎才不能存在。

張先生說，以往香港記者因為能放心採訪和報導，讓很多不公義的事情能被揭發，現在記者推動人權議題的機會被剝奪，是一種悲哀。

前香港浸會大學新聞系助理教授杜耀明表示，人權新聞獎是一個堡壘，保護一些新聞自由的權利；如今卻在香港解體，象徵「自由的支柱已在香港瓦解」。

杜耀明擔心，香港雖然仍有很多記者堅持繼續關注及報導人權新聞，但在港區國安法壓力下，參加類似比賽的記者可能會因樹大招風成為被針對的目標，最終導致香港記者減少參加競逐。

香港 港區國安法

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