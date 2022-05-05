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李家超會青年 泛民、大學學生會零出席

香港新聞組╱香港5日電
李家超鼓勵港青逐夢，承諾當選協就業創業。(中通社)
李家超鼓勵港青逐夢，承諾當選協就業創業。(中通社)

昨日是五四青年節，香港特首選舉唯一候選人李家超到西九文化區與近80名青年見面，參加者有運動員、少數族裔代表和創業者等不同界別，惟未見泛民、大學學生會，亦無參與反修例運動的青年代表出席。

明報報導，李家超會後被問到會否幫助已出獄的反修例青年，他稱曾犯事而已負法律責任者，應予機會重投社會。協助出獄青年團體「蛻變計畫」創辦人宋陳寶蓮則希望政府牽頭支援出獄的反修例青年。

報導指出，昨日活動近80人參與，不少為建制派，包括立法會議員陳穎欣、梁毓偉，全國青聯委員謝曉虹及香港青年聯會常務副主席楊政龍等。楊政龍稱，會上近30人分享意見，每人約1分鐘，主題為夢想，過程中無人談及政改。李家超說如果當選，會在就業和創業幫助青年。

嶺大學學生會會長陳嘉寶稱，對未獲邀出席活動感失望，她希望向李家超闡述學生會面臨解散的困境。

會後李家超被問到會否協助反修例青年釋囚重投社會，李稱這個政府很樂意。

「蛻變計畫」創辦人宋陳寶蓮認為，港府應牽頭與民間團體和企業溝通，令更多團體支援青年。她說，不少人仍用「黑暴」等負面標籤形容反修例釋囚，她認為應幫助他們全面更生，稱留意到李家超已減少使用相關字眼。

香港 就業 運動員

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