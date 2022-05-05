體現愛國 香港海關踢正步 警配中製槍

香港海關宣布，即日起全面改採中式步操。圖為海關人員進行中式步操表演。(新華社)

香港 海關昨天宣布，即日起全面改採中式步操，舉凡各慶典和結業式及其他穿著制服場合，所有海關人員須採中式步操禮儀，以向北京 當局表示愛國與效忠。

本報系聯合報報導，香港海關解釋，昨天恰逢五四青年節，是紀念五四運動的重要日子，五四運動孕育了以愛國、進步、民主、科學為主要內容的偉大五四精神，「其核心是愛國主義，香港海關選擇在這個別具意義的日子全面採用中式步操，正正體現海關全體人員不斷追求進步的堅定決心，以及對國家的歸屬感及愛國情操」。

香港海關並指出，近年海關逐步於訓練、典禮儀式和結業會操加入「中式步操」元素，除提高步操表演的可觀性，「也讓部門更好融入國家體系，豐富『一國兩制』內容。海關衷心感謝解放軍 駐香港部隊為部門人員提供中式步操訓練，並就多個典禮的中式步操演示給予寶貴意見」。

據了解，香港共有五大「紀律步隊」，包含警務處、入境處、懲教署、消防處與海關，先前許多紀律部隊系統都是英式訓練，包含步操與口號都是英式規則，直到2020年8月英國對香港警務人員的培訓才告終。此前香港警隊已決定自2022年7月1日起全面改用「中式步操」，除各典禮儀式及結業會操外，各級人員日常也須遵守敬禮等中式步操禮儀，7月1日是中共黨慶。

而所謂「步操」，就是俗稱的「踢正步」，以往國軍舉行閱兵都會實施，兩岸踢正步都是沿襲自德軍正步，差異並不大，主要在於行徑速度跟手臂擺幅，以及托槍與持槍的細節不同。

此外，把關治安的港警，也將藉由換發中製配槍，深化一國兩制。香港01報導，由於美製史密斯威森「點三八」左輪手槍停產，香港警隊高層敲定將物色國產手槍，初步考慮換發中國執法部門與駐港解放軍採用的「心水」。

不過換發配槍的過程涉及採購、訓練、更換等流程，估計心水全面取代點三八沒那麼快。

報導說，因史密斯威森手槍發射點三八特種彈，並且向左側輪轉子彈，因此左輪手槍俗稱「點三八」，從港英政府沿用至今。