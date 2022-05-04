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放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

香港限聚令再鬆綁 食肆8人1桌 泳池、沙灘重開

香港新聞組╱香港4日電
香港5日起食肆可八人一桌，圖為市民於食肆用餐。(中新社)
香港5日起食肆可八人一桌，圖為市民於食肆用餐。(中新社)

香港第五波新冠疫情趨緩，特首林鄭月娥昨日宣布，提前於明天放寬三項防疫措施，包括重開泳池、沙灘及水上樂園，食肆堂食每桌人數增至八人。

文匯報報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，母親節之前訂桌率並不理想，大約只有三、四成，放寬消息一公布，隨即接獲大量訂桌要求，預料節日期間營業額提升至疫前七成水平。

林鄭說：「因應即將來臨的母親節和佛誕，提前將食肆（堂食人數上限）放寬至每桌八人，希望市民能過一個愉快的母親節。」

她表示，聽到市民對「鬆綁」的強烈訴求後，提前於明天放寬三項社交距離措施，包括重開泳池、沙灘、水上樂園及水上運動中心；市民在戶外運動場所進行劇烈運動，例如網球場、籃球場、跑步及在郊野公園無須佩戴口罩。

不過她強調，所有放寬的措施都要建基於「疫苗通行證」，換句話說，市民現時進入需要「疫苗通行證」的處所須接種兩劑疫苗；到本月底便是第三階段，屆時市民須接種三劑疫苗。

報導說，第二階段放寬社交距離措施將於本月19日開始實施，包括重開酒吧/酒館、浴室、派對房間、夜店/夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂場所、郵輪，但仍會有些限制，包括每桌的人數限制或該處所的容量限制。

疫苗 母親節 社交距離

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