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美大學接棒FCC 續辦人權新聞獎

香港新聞組╱香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港外國記者會（FCC）上月以「不想誤墜法網」為由，宣布暫停頒發自1995年起舉辦的人權新聞獎，美國阿利桑那州立大學Walter Cronkite新聞與傳播學院昨宣布，明年起接辦。FCC主席瑞凱德（Keith Richburg）稱對學院接辦感高興，但對FCC不再參與其中表示傷感。

明報報導，瑞凱德說自己曾在很多獨裁國家報導，絕對的新聞自由是世上多數記者很難擁有的奢侈，多數記者都在學習如何生存及冒險，不幸香港記者正處於最危險的境况。

人權新聞獎得獎名單原定昨日公布。報導指出，去年底被國安處搜查後停運的「立場新聞」今屆獲9個獎項，得獎報導包括曾被香港保安局長鄧炳強點名批評妖魔化執法部門的「智慧監獄」報導、有關支聯會的報導，FCC董事會因憂慮法律風險，決定喊停頒獎。

美國阿利桑那州立大學Walter Cronkite新聞與傳播學院新聞稿表示，人權新聞獎將由學院講座教授及FCC前董事Jeffrey Timmermans擔任主評判，今年12月接受報名，明年5月公布結果，稍後再公布亞洲及全球協辦機構名單。

瑞凱德在FCC網頁發文表示，對學院接辦人權新聞獎感高興，但對FCC不再參與其中感到傷感。

香港 監獄 法網

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