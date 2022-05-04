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香港新聞自由排名 1年崩跌68名 惡化速度全球之最

特派員李春╱香港4日電
無國界記者組織發布新聞自由指數，香港排名較去年大跌68名，在180個國家或地區中排第148名。(美聯社)
無國界記者組織發布新聞自由指數，香港排名較去年大跌68名，在180個國家或地區中排第148名。(美聯社)

無國界記者組織發布2022年全球新聞自由指數香港排名一年間大跌68名，在180個國家或地區中排第148名，惡化速度全球之最。面對排名為有紀錄以來新低，且與蘇丹、盧安達等地同列，香港記者協會說深表痛心。根據發布，台灣排名由去年第43升至第38，領先南韓和日本；中國大陸排名第175，倒數第6。

台灣升至第38 大陸倒數第6

5月3日是世界新聞自由日，無國界記者組織（RSF）發表2022年世界新聞自由指數，全球新聞自由指數排名最高的是挪威等三個北歐國家，排名包尾的是北韓。香港排第148名，是今年跌幅最大的地區。

香港在180個國家或地區中，與菲律賓、蘇丹、盧安達等地方同被歸類為新聞自由情况「艱難」。無國界記者組織指中國大陸持續於海內外擴展其資訊控制模式，稱香港為「現由北京政府掌控的半自治區」，指香港的新聞自由持續受攻擊，法治逐漸消退，港區國安法起初只針對政治人物，但過去一年出現多次針對新聞工作者的行動，至少13名新聞工作者正被扣押，數量巨大。

無國界記者組織東亞辦事處主任艾瑋昂說，今次香港排名跌幅最大，是嚴重至極的衰落，稱過去一年媒體在國安法下成為港府主要鎮壓目標，預計香港新聞自由情况會繼續惡化，擔憂甚至有一天會與中國大陸一樣。

艾瑋昂說，台灣排名上升並非因為新聞自由狀況改善，而是評比指數有所修改。

他說，台灣的新聞自由仍有一些嚴重問題，包括媒體的政治立場兩極化，以及台媒的煽情報導方式，對大眾獲取公正客觀訊息造成障礙。

香港 指數 北京

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