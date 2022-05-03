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香港官員稱 將修例阻危害國家安全者到港

香港特派員李春/即時報導
香港官員稱，將修例阻危害國家安全者到港。Getty Images
香港官員稱，將修例阻危害國家安全者到港。Getty Images

香港立法會討論港府將提交修訂《入境條例》，港府官員稱是要透過情報交流，不準有機會危害國家安全人士到香港。

港府將提交修訂《入境條例》，是要建立「預先通報旅客資料」系統， 要求來港航班出發前至少四十分鐘，預先提供旅客的姓名、出生日期、國籍，及證件號碼等資料。

港府保安局副局長區志光說，修例是爲了阻截潛在聲請人士到香港，及加強防恐工作，現正與律政司商討附屬法律的草擬工作，目標下半年提交立法會審議。

在香港立法會保安委員會會議上，有議員關注當局會否禁止有參與推動二零一九年反送中運動的人士到港。區志光回稱指，不會針對個案評論，但強調會透過情報交流，當發現有人有機會危害國家安全，影響香港内部治安，就不會批准相關人士來港，當局會持續對不同國家進行風險評估，但強調享有香港居留權及離港人士不受影響，條例亦符合私隱條例。

香港立法會保安委員會還討論在懲教署、海關、消防處及入境處，各增設一個常額（長約）副署長職位，並在警務處開設三個首長級常額職位，包括警務處助理處長，及二個總警司職位。

港府保安局長鄧炳強在會上稱，近年政治環境及警務環境不斷轉變，警方要更積極在公共關係策略上，維持公眾對警隊的信心；而面對本土恐怖主義風險不斷增加，要加強反恐執法工作，亦要回應傳媒及公眾所增加的監察力度。

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