香港官員稱，將修例阻危害國家安全者到港。Getty Images

香港 立法會討論港府將提交修訂《入境條例》，港府官員稱是要透過情報交流，不準有機會危害國家安全人士到香港。

港府將提交修訂《入境條例》，是要建立「預先通報旅客資料」系統， 要求來港航班出發前至少四十分鐘，預先提供旅客的姓名、出生日期、國籍，及證件號碼等資料。

港府保安局副局長區志光說，修例是爲了阻截潛在聲請人士到香港，及加強防恐工作，現正與律政司商討附屬法律的草擬工作，目標下半年提交立法會審議。

在香港立法會保安委員會會議上，有議員關注當局會否禁止有參與推動二零一九年反送中 運動的人士到港。區志光回稱指，不會針對個案評論，但強調會透過情報交流，當發現有人有機會危害國家安全，影響香港内部治安，就不會批准相關人士來港，當局會持續對不同國家進行風險評估，但強調享有香港居留權及離港人士不受影響，條例亦符合私隱條例。

香港立法會保安委員會還討論在懲教署、海關、消防處及入境處，各增設一個常額（長約）副署長職位，並在警務處開設三個首長級常額職位，包括警務處助理處長，及二個總警司職位。

港府保安局長鄧炳強在會上稱，近年政治環境及警務環境不斷轉變，警方要更積極在公共關係策略上，維持公眾對警隊的信心；而面對本土恐怖主義風險不斷增加，要加強反恐執法工作，亦要回應傳媒及公眾所增加的監察力度。