港故宮7月開館 展櫃「羅浮宮等級」

修復文物的工具種類繁多，藏品修復主任梁嘉放(左)及呂智超介紹他們的工作，包括為文物進行「體檢」。（取材自香港故宮文化博物館）

將於7月開幕的香港 故宮文化博物館 ，目前有逾900件珍品陸續抵港，館方特地向法國羅浮宮「蒙娜麗莎」展櫃製造商訂製200多個藝品展櫃，嚴控展館和展廳環境，對抗潮溼與蟲害。

明報報導，北京 故宮博物院借出珍貴文物到香港。香港故宮文化博物館藏品修復主任梁嘉放表示，香港的潮濕天氣是文物的最大挑戰，因為文物從北京運港，乃至到博物館存放，均須處於恆溫恆濕狀態，故博物館去年起著手處理展館內溫度、濕度調控系統，已可做到恆溫恆濕。

梁表示，香港蟲害亦很常見，對文物有威脅，團隊在博物館「交樓」後便放置很多杜治蟲害的黏板，從源頭杜絕蟲害，不容許蟲子「駐紮」博物館內繁殖。

此外，為保證展櫃內部微氣候調控得宜，香港故宮館配備了200多個世界頂級專業藝術品展櫃，此展櫃由義大利米蘭Goppion公司為香港故宮館度身訂做，該公司亦是「蒙娜麗莎」展櫃的製造商。

另一藏品修復主任呂志超表示，展櫃配備濕度控制系統，玻璃有防UV塗層，展廳的燈具亦挑選冷光源，避免損害文物。策展方面，呂稱目前正與設計師、策展人及北京故宮人員交流，商討最佳和最安全的展覽方案。

據報導，呂表示正籌備設立香港故宮館的修復工作室，負責從內地、歐洲和美國等地採購新設備，包括從揚州訂製的紅色大漆手工桌子。