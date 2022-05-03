港增283染疫 幼園、中學復課 專家：低接種風險高

香港的中學及幼稚園開始分階段恢復實體面授課。(中通社資料照片)

香港 中學及幼稚園今日起分階段恢復面授課堂，初小今日亦全面恢復面授課堂。有醫生認為，幼稚園學生因疫苗 接種率較低，染疫風險高，如有學校個案急升，當局需及早介入，阻截校內爆發。

綜合明報、香港01報導，香港昨日新增283宗陽性，為2月4日以來首度少於300宗。衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，香港現時每日仍增加數百宗陽性個案，社區一定有隱形患者。

他說，上周約600多間小學復課，每日約35萬名高小學生及5萬名教師做快速測試，每日發現約10宗個案，中學及幼稚園今日復課，檢測 人數倍增，每日個案或增至10至20宗，但實際數字難以判斷，因學生或已久沒做快測，今日找到的個案有可能是在過去一周染疫，個案多了不出奇；而今日才復課學生早前沒返校，故即使驗出陽性，亦不會對學校構成風險。他呼籲學生上學前做快測，做好風險管控，減低校內傳播風險。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，中學生因疫苗接種率高，爆發風險不大，料呈報個案多為接種率較低的3至5歲幼稚園學生，當局須留意幼稚園個案會否急升，有需要時應及早介入。

港府前日起容許非港人赴港，並放寬航班熔斷機制，有航空公司增加赴港航班。被問到會否對香港構成風險，歐家榮表示，抵港旅客增多，輸入風險相對較大，港府已按風險訂立外防輸入措施；而新熔斷機制實施後暫時未有航班被禁飛。

另外，今日起10間普通科門診診所恢復服務，醫院管理局總行政經理李立業表示，明白市民對普通科門診的需求隨着疫情好轉而提升，當局會陸續恢復更多普通科門診服務，23間指定診所會繼續運作，服務不受影響。