14%中學生離港升學 3成選擇去內地

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港近年掀起移民 潮，不少中學生畢業後選擇離港升學 。根據教育局 數據，去年約4萬名中六畢業生逾5000人離港升學（14.3%），比過去長期維持8%至10%比率高，其中以內地、台灣、英國為首3個最熱門升學地點。

明報報導，按照地區分布，去年最多中六畢業生赴內地升學，有1985人（35.2%），其次是台灣及英國，分別有1252人（22.2%）及1233人（21.8%）。

關於中學生畢業後選擇離港升學原因，創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯表示，過去一年全球疫情反覆，導致不少學生升學受阻，預料今年疫情回穩後，會有更多中學畢業生負笈海外。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，近年較多內地學生赴港讀書，他們讀完中學後或返回內地繼續升學，或因相近文化、熟悉的語言，選擇到鄰近的內地及台灣升學。

吳續說，過往有學生或家長表示在2019年反修例事件後，因不滿政局或社會環境而移民，但他覺得「想走的都差不多已走了」，如今相關因素影響逐漸減少，「近來移民門檻和條件吸引，愈來愈優惠港人，如覺得（政局因素）影響不大，他們不會等子女考完文憑試才走」。