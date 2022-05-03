理大生認罪卻未能減刑 國安法衝擊普通法

根據港區國安法，情節嚴重者的最低刑期為判監五年。圖為全民國家安全教育日宣傳廣告。(中通社資料照片)

香港 一名理工大學生承認在社交平台煽惑他人對抗共產黨和港府而觸犯煽動他人分裂國家罪，他原本因認罪可獲減刑，卻因「港區國安法 」要「多關」16個月，被告因此提出上訴；法界認為有爭議空間。

法廣網報導，上述大學生原本因認罪可獲減刑至3年零8個月，但根據「港區國安法」，情節嚴重者的最低刑期為判監5年，法官其後改判他入獄5年。法界有人認為，裁決衝擊普通法制度，亦失去被告認罪減刑的誘因；但也有業界認為，國安法屬全國性法律，約束力高於其他本地法例，法官不具量刑的酌情權。

報導指出，實行普通法的香港，現有罪行多列明「最高」而非「最低」刑罰，但國安法是由北京 政府為香港制定，當中罪行有按情節「嚴重」與「較輕」而將判刑分為兩級制，均有最低刑期。以分裂國家罪為例，刑罰訂明，情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑；情節較輕的，處5年以下有期徒刑、拘役或者管制。

筆名「法夢K」的法律界人士昨在明報撰文解釋，普通法判刑少有設立最低下限，原因是讓法官可在考慮不同因素後做出能平衡相稱性和阻嚇性的刑期；但國安法並無例外條款，令學者質疑此限制「會否破壞認罪扣減、會否不合比例地過輕過重，又或是施下過重而失效的阻嚇判刑，以致對被告不公」。

「法夢K」說，設立刑期下限是期望收阻嚇之效，但如果刑期中重複考慮阻嚇因素，既加最低刑期並於量刑起點反映嚴重性，又因阻嚇而加刑，就可能未必合適。他指出，普通法下認罪扣減原則現時看來並不全然適用於國安法下的罪行，影響甚大。

香港大學法律學院教授楊艾文表示，以案情細節論，被告應可獲輕判。他說，被告呂世瑜自願向警方提供手機密碼，讓警方尋找潛在證據，若此，呂應可根據國安法第33條的輕罰或免罰情況而獲得輕判，可成上訴理據之一。該條文訂明，如被告在犯罪過程中，自動放棄犯罪、自動有效地防止犯罪結果發生；或被告自動投案，如實供述自己的罪行等，可獲從輕處罰，甚至免除處罰。

被告為現年25歲的理工大學學生呂世瑜，他與另一男子在社交平台Telegram管理「抗共港獨台」頻道，強調「香港獨立、惟一出路」；港警2020年9月在其家中搜獲1支胡椒球氣槍、1支伸縮棒及兩把刀。扣押一年半後，他在今年4月27日承認，2020年6月30日至9月24日期間觸犯「港區國安法」中煽動他人分裂國家罪，28日在區域法院判刑。

國安法指定法官胡雅文以五年半為量刑起點，認罪扣減至監禁3年零8個月；控方隨即質疑國安法「情節嚴重」者最低刑期為五年。胡官終改判被告入獄五年。