特首5/8投票 港警高調反恐 唯一候選李家超仍將辦造勢

香港特首選舉5月8日舉行，雖然只有一人參選，李家超(左)仍將於6日辦千人造勢大會。(中通社)

香港 特首選舉定於5月8日舉行，雖然只有一人參選，李家超仍將於6日舉辦千人造勢大會，港警則高調宣示，投票 日安排反恐巡邏。

香港第6屆特首選舉主投票站設於灣仔香港會議展覽中心二期一樓。投票將於當日上午9點至11點30分進行。香港選舉委員會1500席，因部分席位界別重疊，實際選委只有1488人，投票過其半數即為當選。投票結束後，會在設於會展二期三樓的中央點票站兼新聞中心進行點票。

香港會展中心一帶上周日起已加強保安，警方反恐部隊星期日更在附近作高姿態巡邏。港警在社交網站上說，為加強各個前線警務單位之間的協作及部署能力，警方星期日調配各個反恐部隊，包括機場特警組、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及飛虎隊，在會展一帶，及多個港鐵站進行不定時的高姿態聯合反恐巡邏，制定相關應變計畫，確保特首選舉安全進行。

香港特首選舉是一人參選，已是唯一候選人的李家超，仍堅持在選前的周五下午4時，在灣仔會展舉行「造勢大會」。

李家超的競選辦說，屆時將舉行「我和我們 同開新篇」活動，並向所有選委、競選辦顧問團、主席團成員致邀請函。活動期間會邀請不同嘉賓分享看法，李家超可透過活動聆聽更多不同看法意見。

有消息說這一造勢大會將安排千人參加，李家超的競選主任譚耀宗說，活動會注重防疫 措施，並要求出席者參加前要快速測試，進場前要量體溫、掃描安心出行及疫苗通行證等，座位分布也會跟足防疫規例。

香港新聞組╱香港3日電

明報報導，李家超昨日出席兩場交流會，分別與社福界、宗教界、醫學界和衞生服務界別會面。對於特首選舉的目標票數，他說得票固然重要，形容屬「強心針」，但今次選舉工程更重要是爭取市民認同。

文匯報報導，李家超指出，若成功當選，會分階段要求部門制定指標，最重要讓市民見到成果。如果只是口號式，相信大家都不會滿意。

他說：「我最大目標是爭取大家認同我的施政理念以及政策目標。當然，選票對我而言是重要的，也是一分認同及支持，但更重要是爭取市民的認同。」