元朗拖屍案 疑兇辯助減肥錯手打死女友

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

元朗日前發生的殺人拖屍案，25歲男疑兇昨日被控告一項謀殺罪，今日在屯門裁判法院提堂。消息指，疑兇一度辯稱是為協助200磅重女友減肥，曾使用棍子毆打女友禁睡才錯手殺人；警方正循多方面追查殺人動機。

文匯報報導，25歲疑兇涉於4月28日在租住的單位殺害年長5歲的同居女友後，翌日清晨將200磅重屍體放在板車上又推又拖500米準備棄屍，其間因屍體由板車上跌落地面「露肚凸腳」，被晨運女市民發現報警，棄屍全過程亦被「天眼」拍下。

初步驗屍報告顯示，女死者後腦有約1厘米長傷口，料被類似木棍的硬物擊中，其面部、手腳及左肩亦有瘀傷，雙腿另有長條形被疑似鏹水的腐液灼傷痕跡，懷疑她生前曾遭虐打。

據網上平台流傳的帖文顯示，女死者葉芷清（30歲）多年前曾任職飲食業，但因過度揮霍致欠下不少銀行卡數，要向身邊友人借錢度日，包括於2018年9月曾向一名陳姓女友人借款3000港元（約382美元），但一直沒有還款。直至2020年友人透過WhatsApp 及Facebook對話討債，女死者則以疫情 嚴峻要放無薪假為由，要求寬容。惟至去年5月，女友人再次追債時，發現已被女死者封鎖對話，遂在網上公開銀行過數紙及貼出兩張疑似死者的照片索債。之後，亦有認識死者的友人相繼發帖，聲稱同有借錢給死者，但未交代最終結果。

另據悉，警方已聯絡到女死者的父親，惟對方表示已與女兒沒聯絡見面逾一年時間，能提供的資料有限。