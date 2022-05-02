我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

元朗拖屍案 疑兇辯助減肥錯手打死女友

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

元朗日前發生的殺人拖屍案，25歲男疑兇昨日被控告一項謀殺罪，今日在屯門裁判法院提堂。消息指，疑兇一度辯稱是為協助200磅重女友減肥，曾使用棍子毆打女友禁睡才錯手殺人；警方正循多方面追查殺人動機。

文匯報報導，25歲疑兇涉於4月28日在租住的單位殺害年長5歲的同居女友後，翌日清晨將200磅重屍體放在板車上又推又拖500米準備棄屍，其間因屍體由板車上跌落地面「露肚凸腳」，被晨運女市民發現報警，棄屍全過程亦被「天眼」拍下。

初步驗屍報告顯示，女死者後腦有約1厘米長傷口，料被類似木棍的硬物擊中，其面部、手腳及左肩亦有瘀傷，雙腿另有長條形被疑似鏹水的腐液灼傷痕跡，懷疑她生前曾遭虐打。

據網上平台流傳的帖文顯示，女死者葉芷清（30歲）多年前曾任職飲食業，但因過度揮霍致欠下不少銀行卡數，要向身邊友人借錢度日，包括於2018年9月曾向一名陳姓女友人借款3000港元（約382美元），但一直沒有還款。直至2020年友人透過WhatsApp及Facebook對話討債，女死者則以疫情嚴峻要放無薪假為由，要求寬容。惟至去年5月，女友人再次追債時，發現已被女死者封鎖對話，遂在網上公開銀行過數紙及貼出兩張疑似死者的照片索債。之後，亦有認識死者的友人相繼發帖，聲稱同有借錢給死者，但未交代最終結果。

另據悉，警方已聯絡到女死者的父親，惟對方表示已與女兒沒聯絡見面逾一年時間，能提供的資料有限。

疫情 WhatsApp

上一則

炒股失利 名校男流浪街頭4年 愛心人士幫助返鄉

下一則

被欠薪、睡地板、解封就要滾… 他們被騙來當「大白」

延伸閱讀

香港拖屍案再拘同屋租客3人 死者疑被淋腐液、亂棍打死

香港拖屍案再拘同屋租客3人 死者疑被淋腐液、亂棍打死
婦人被弟刺殺重傷 毒男友怕遇警 丟包害喪命

婦人被弟刺殺重傷 毒男友怕遇警 丟包害喪命
俄侵烏迄今 大基輔地區已發現1150具平民屍體

俄侵烏迄今 大基輔地區已發現1150具平民屍體
嫌有油味 華人修車業第二代不願接班

嫌有油味 華人修車業第二代不願接班

熱門新聞

北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當