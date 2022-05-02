香港工會調查：疫下 收入越高經濟越困難

適逢五一勞動節，有工會公布最新疫下打工仔調查，發現71%受訪者就業情況受疫情影響。（中通社）

有工會公布最新疫下打工仔調查，發現71%受訪者就業 情況受疫情 影響，被逼放無薪假、減工資、有開工但無人工，甚至被逼辭職，而且收入超高的群組，出現經濟困難的比例越高。工會建議加碼發放1萬元（港元，下同，約1274美元）現金。

香港 01報導，表演工作、航空業及教學工作者疫下失去收入零售、商業及成衣總工會3月23日至4月17日期間透過電子問卷或社交平台訪問273名在職人士，了解他們在疫情下就業狀況。調查發現，71.8%受訪者就業狀況受到疫情影響，主要涉及被逼放無薪假或預支年假（30.4%）、被削減工資或工時（21.4%）、有開工但無人工（12.5%）、被解雇（12.5%）及被逼辭職（5.4%）等。50.6%受訪者最近三個月收入減少，有15.5%人甚至全無收入，主要涉及表演類、航空業及教學工作者。

若按收入劃分受訪者群組，月入1萬元以下人士出現經濟困難的比率為36.6%、月入1萬元至1萬5000元人士的比率為36.6%、月入2萬元以上人士當中，有42.4%受訪者表示經濟出現十分嚴重困難，反映收入越高，疫情下越容易出現經濟困難。有94.4%受訪者認為港府應對勞工階層提供更多經濟支援。

據報導，零售、商業及成衣總工會總幹事張麗霞表示，建議港府放寛失業津貼申請限制，包括撤銷失業津貼的工資上限，免除入息資產審查，資助金額為相當於工常工資的80%，並以1萬6000元定為薪酬資助上限。她又同時建議加碼1萬元直接現金資助，相信更貼合巿民生活需要。

另據香港經濟日報報導，特首林鄭月娥昨天發表文章，回顧勞工權益方面的工作，形容本屆政府取得「豐碩成果」。她表明，會全力爭取在6月30日，即政府換屆前，通過取消強積金對沖的條例草案。