我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

任內無政改？李家超：先解決社會問題

香港新聞組／香港2日電
李家超走訪天水圍天恩街市，與市民交流。圖為市民與李家超揮手致意。（中新社）
李家超走訪天水圍天恩街市，與市民交流。圖為市民與李家超揮手致意。（中新社）

特首選舉唯一參選人李家超，昨日趁著勞動節假期落區。被問到是否任期內不會提出政改，他表示，要等社會解決所有問題。

香港01報導，李家超表示，有關政改立場很清晰，「基本法」規定香港特區要按循序漸進的原則及實際情況而推進，而香港新選舉制度剛剛定下來，第三場選舉正在進行，現時只是在落實的過程中，具體成果要由第六屆政府和立法會、大眾去探討，政府會認真做以上的檢視工作。不過考慮到香港要處理的事情很多，因此政改不會是優先工作。

被問到區議會在未來的角色，以及成立18區地區服務和關愛隊伍是否意味取代區議會，李家超表示區議會的角色未來會「細心研究」，目前的態度是開放的，而且與關愛隊伍完全沒有衝突，不用刻意比較何者較好。

另外，全國港澳研究會副會長劉兆佳在「紫荊」雜誌撰文，指新特首將面對複雜凶險的外部環境、充滿挑戰性的內部環境，要維護好國家安全、頂住美國及其西方盟友對香港的制裁打壓、提升特區的治理能力和水平等，任重道遠。

劉兆佳指，新特首需推動8大方面工作，包括建立強而有力、有家國情懷、勇氣擔當的領導團隊，同時必須徹底揚棄港府以往所堅持的「積極不干預」或「小政府、大市場」的管治思想。

劉兆佳在文章指，香港正面臨前所未有的外來挑戰，一個是以美國為首的、擔心自己正在走向衰落的西方陣營；另一個是由中國推動，聯繫俄羅斯、伊朗、巴基斯坦和眾多發展中國家所組成的反對美西方霸權的陣營。在這種情況下，香港過去作為中西方橋梁和通道的角色將難以為繼，而香港從美西方所能得到的發展機遇和「特殊優惠」將會不斷被剝奪。

對內方面，劉兆佳指同樣充滿挑戰，包括控制新冠疫情，恢復與內地和外部通關；應對好愈趨嚴峻的經濟民生狀況，特別是企業倒閉、失業率上升等。

香港 伊朗 疫情

上一則

經濟重傷？4天4場高層會議定方針搶救

下一則

愈來愈好 上海6區社會面基本清零 關方艙

延伸閱讀

特首選舉答問會 李家超冀穩樓價 籲移民回來擁抱香港

特首選舉答問會 李家超冀穩樓價 籲移民回來擁抱香港
談港人移民情況 李家超指可能與港府防疫措施有關

談港人移民情況 李家超指可能與港府防疫措施有關
香港特首唯一候選人李家超本周公布政綱 涉及4範疇

香港特首唯一候選人李家超本周公布政綱 涉及4範疇
港藥房貼「光榮結業」 李家超問候：生意好呀

港藥房貼「光榮結業」 李家超問候：生意好呀

熱門新聞

北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當