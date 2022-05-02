任內無政改？李家超：先解決社會問題

李家超走訪天水圍天恩街市，與市民交流。圖為市民與李家超揮手致意。（中新社）

特首選舉唯一參選人李家超，昨日趁著勞動節假期落區。被問到是否任期內不會提出政改，他表示，要等社會解決所有問題。

香港 01報導，李家超表示，有關政改立場很清晰，「基本法」規定香港特區要按循序漸進的原則及實際情況而推進，而香港新選舉制度剛剛定下來，第三場選舉正在進行，現時只是在落實的過程中，具體成果要由第六屆政府和立法會、大眾去探討，政府會認真做以上的檢視工作。不過考慮到香港要處理的事情很多，因此政改不會是優先工作。

被問到區議會在未來的角色，以及成立18區地區服務和關愛隊伍是否意味取代區議會，李家超表示區議會的角色未來會「細心研究」，目前的態度是開放的，而且與關愛隊伍完全沒有衝突，不用刻意比較何者較好。

另外，全國港澳研究會副會長劉兆佳在「紫荊」雜誌撰文，指新特首將面對複雜凶險的外部環境、充滿挑戰性的內部環境，要維護好國家安全、頂住美國及其西方盟友對香港的制裁打壓、提升特區的治理能力和水平等，任重道遠。

劉兆佳指，新特首需推動8大方面工作，包括建立強而有力、有家國情懷、勇氣擔當的領導團隊，同時必須徹底揚棄港府以往所堅持的「積極不干預」或「小政府、大市場」的管治思想。

劉兆佳在文章指，香港正面臨前所未有的外來挑戰，一個是以美國為首的、擔心自己正在走向衰落的西方陣營；另一個是由中國推動，聯繫俄羅斯、伊朗 、巴基斯坦和眾多發展中國家所組成的反對美西方霸權的陣營。在這種情況下，香港過去作為中西方橋梁和通道的角色將難以為繼，而香港從美西方所能得到的發展機遇和「特殊優惠」將會不斷被剝奪。

對內方面，劉兆佳指同樣充滿挑戰，包括控制新冠疫情 ，恢復與內地和外部通關；應對好愈趨嚴峻的經濟民生狀況，特別是企業倒閉、失業率上升等。