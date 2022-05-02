港放寬入境 旅客讚接軌世界 旅遊業：航班一兩個月後增幅較大

香港1日調整入境防控措施，圖為香港國際機場資料圖片。（中通社）

第五波疫情放緩，港府昨起放寬部分入境措施，包括非港人入境，昨天有21航班抵港，大部分入境旅客均是港人；初估有數百名海外人士入境。有外國旅客表示香港 放寬措施與世界接軌是好事。有英國升學 顧問中心稱，放寬措施後，英國有學校查詢赴港參與升學展詳情，預計有關學校可於7至8月赴港參展。

明報報導，香港自2020年3月底禁止非港人從海外赴港，昨起取消，非港人入境安排與港人看齊，同需完成疫苗接種、起飛前接受核酸檢測取得陰性結果，以及在檢疫酒店隔離7日。航班熔斷機制昨亦放寬，由同機3名或以上乘客抵港檢測確診須禁飛7天，放寬至5名或全機總數5%乘客確診須禁飛5天。

昨抵港的外國旅客均歡迎香港放寬入境安排，其中新加坡退休人士吳先生（音譯）特地昨日赴港旅遊，他透露自己已多次赴港，今次打算到處逛逛，不計隔離的日數，預計留港兩周。吳認為香港應與國際接軌，稱現時世界各地已開關，但香港檢疫措施仍嚴謹，稱不喜歡香港隔離7日的政策，認為無必要，因新冠病毒已不可控制。

報導稱，來自菲律賓的旅客表示赴港旅行已計畫了一年，至昨終可成行，他打算留港15日。他認為香港放寬非港人入境政策反映港府正嘗試與病毒共存，與世界接軌，「這是好事」。來自澳洲的Wilson赴港展開新工作，等待三個月才能入境，昨經新加坡轉機抵港；他對於香港重新開放感高興，但稱隔離酒店難以預訂。

另外，英國升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘表示，放寬非港人入境消息公布後，即有英國學校查詢赴港參與升學展詳情；陳表示自香港禁止非港人入境後，學校已有兩年沒參展，他正為部分英國學校職員預訂機票酒店，預計其中心於7至8月的教育展約有30間學校參與。他亦表示，不少留學生自疫情爆發後未能回港，欲於今個暑假回來，形容暑假期間檢疫酒店預訂情况誇張。

報導稱，香港旅遊促進會總幹事崔定邦指出，當鄰近地區如泰國、新加坡等已放寬入境限制，但香港仍有檢疫安排，很少旅客會將香港定為旅遊目的地，認為放寬措施對休閒旅遊幫助有限，相信只有商務旅客才來港；而航班數目大約需時一至兩個月才會大幅增加。

香港官方1日通報新增確診個案300例，是2月5日以來單日呈報個案數量的最低紀錄；但增加死亡個案5例，病死率達0.76%。