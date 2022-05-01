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香港堂食須打2針 食肆員工多不知已實施

香港新聞組／香港1日電
香港疫苗通行證第二階段4月30日起實施，18歲或以上人士要接種兩劑新冠疫苗，才可進入食肆堂食、超市、健身室和美容院等表列處所，獲醫學豁免證明書除外。（中通社）
香港疫苗通行證第二階段4月30日起實施，18歲或以上人士要接種兩劑新冠疫苗，才可進入食肆堂食、超市、健身室和美容院等表列處所，獲醫學豁免證明書除外。（中通社）

第二階段「疫苗通行證」昨天實施首日，灣仔多間食肆與超市多數店員不知道食客須接種兩針才可進入，以為今日才正式實施，但仍會要求所有食客入店時掃「安心出行」及展示針卡。此外，香港新冠疫情持續放緩，多處商場及食肆在「五一」長周末都出現人潮，市道稍見暢旺。

大公報報導，灣仔一間連鎖車仔麵店的店員表示，不知昨日已進入「疫苗通行證」第二階段，以為今日才實施；另一冰室店員也表示，以為只需打一針就可進食肆，表示會更留意入店食客的針卡顯示。

一間燒臘店的店員同樣不知昨日已進入第二階段，並說昨日有一名顧客入店掃描時出現紅碼，但一直堅持自己已打齊三針，只是未將接種紀錄存入「安心出行」內。店員說，必須遵守規定，唯有無奈地拒絕該顧客入店。

香港疫苗通行證第二階段4月30日起實施，18歲或以上人士要接種兩劑新冠疫苗，才可...
香港疫苗通行證第二階段4月30日起實施，18歲或以上人士要接種兩劑新冠疫苗，才可進入食肆堂食、超市、健身室和美容院等表列處所，獲醫學豁免證明書除外。（中新社）

在灣仔街市，幾乎所有入內的市民均主動量體溫、掃描「安心出行」，並向工作人員出示針卡。而在附近一間超市門口雖然貼有至少兩張「安心出行」二維碼，但主動掃描的市民寥寥，逾15分鐘的時間，只有一名顧客掃碼，門外亦無店員檢查針卡。

「疫苗通行證」第三階段將在5月31日起實施，屆時市民需打齊三針才符合進入食肆等指定處所的要求。若確診者未打齊兩針，但康復未滿六個月，可用康復紀錄二維碼。

新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星昨日在電台節目表示，現時12歲以上人口的第三針疫苗接種率不足五成，80歲以上人口的首劑接種率只有六成多，他認為所有年齡群組，特別是「一老一少」的接種率都應盡快推高至九成，以減低長者染疫後死亡率，以及兒童出現「長新冠」的機會。

此外，巴士的報報導，香港新冠疫情持續放緩，食肆等場所的防疫規定早前亦已開始放寬下，多處商場及食肆在「五一」長周末都出現人潮。其中，昨天有酒樓午市期間多枱都有食客用膳，食客都要先出示並掃苗疫苗通行證二維碼方能進入。亦有市民到美容院使用服務，或到健身室活動。

另外，多個大型商場亦出現人潮，其中不少市民到沙田新城市廣場購物，繼續有市民到電器店、手機專門店選購智能手機或其他電器，亦有人到珠寶店選購金飾等商品。

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