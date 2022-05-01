香港保就業2天接10萬申請 11萬基層打工仔無緣領援助

香港示意圖。圖／shutterstock

「2022保就業 」計畫4月29日起接受申請，截至昨日傍晚6時，有約5.7萬名雇主及約4.6萬名自雇人士申請，即共超過10萬宗，其中超過八成雇主申請過「2020保就業」計畫。勞工及福利局局長羅致光表示，申請情況相當熱烈，預計最快可在一個星期左右向雇主發放款項。

大公報報導，就有意見認為保就業計畫應包含無強積金戶口的員工，羅致光昨日在一個電台節目表示，該計畫不是實名制，強調計畫理念是幫雇主請人及支付工資，減少經濟壓力，不可能審查每一名員工的收入證明，否則要準備幾個月，令成效大打折扣。而該計畫要在短時間內推出，細節不可能兩全其美，涵蓋所有員工。

他表示，現階段不會考慮設立長期失業援助金，目前雇主支付的遣散費及長期服務金，已經高於西方國家的失業保險水平，強調現時工作重點是取消強積金對沖，預計能在今屆港府任期完結前完成修例工作，但最快要到2025年才能實行。

對於香港 最新失業率升至5%，超過18萬人失業，羅致光表示，相信未來數個月的失業率一定會回落，又指3月單月的職位空缺率較2月好轉，相信是及時宣布推出保就業計畫，令部分雇主決定「捱下去」。他又稱，香港失業高峰已過，預計3月至5月的平均失業率將會回落，只要疫情 繼續受控，失業情況將會好轉。

此外，今日是新冠疫情下第三個勞動節，有11.7萬人就業不足，基層打工仔生活困苦。有酒樓燒味師傅因晚市禁堂食被「炒魷魚」，失業後只找到散工，想申請臨時失業援助金卻不符合資格，要向工會申請兩、三千港元（約255至382美元）援助。部分工人即使保住飯碗，亦因工時長「做到殘」。有年長清潔工冒染疫風險開工，慨嘆香港退休保障不足。

勞聯立法會議員林振昇等代表昨早遊行到港府總部請願，希望港府加快取消強積金對沖的立法及相關行政程序。工聯會今日召開記者會，要求港府發放緊急失業或停工津貼，長遠應設立失業保障制度，並應制定人力資源政策，加強職業培訓等。