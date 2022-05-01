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香港拖屍案再拘同屋租客3人 死者疑被淋腐液、亂棍打死

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

元朗洪水橋25歲無業男涉嫌殺害30歲同居胖女友棄屍案昨日再揭發新案情。警方調查發現，凶案單位在案發時共有5名租客，除疑兇和女死者外，另有一對夫婦和一名男子。據了解，疑兇曾將女友屍體拖出客廳及搬入廁所處理，曾有同屋租客目睹及對命案知情，但3人事後逃之夭夭，昨晨皆被警方以涉嫌阻止合法埋葬屍體罪拘捕。案中女死者疑被木棍扑頭及手腳，雙腿曾被人淋腐液鏹水。

綜合文匯報、香港01報導，據知，疑兇對案情閃爍其詞，聲稱因強迫女友減肥而向她施襲，但警方懷疑他對實情有所隱瞞，正循多方向調查犯案動機。記者追問到是否有人企圖溶屍，警方指是調查方向之一。據了解，女死者生前疑曾遭亂棍毆打致死。

昨日被捕的3名同屋租客包括姓蔡男子（31歲）和其姓鄭的妻子（29歲），及另一名姓陳男子（27歲）。蔡為運輸工，鄭婦報稱家庭主婦，陳為侍應。

前日清晨6時，姓吳疑兇用板車搬運女友屍體在田廈路拖屍時被揭發及被捕。警方證實500米外的富安花苑住所為案發第一現場，並在單位內發現血跡，以及染血的物件、腐蝕性液體和懷疑包裹屍體的工具等。

昨日深夜，警方將屋內家具等大批證物，用貨車載走進一步化驗。警方初步懷疑女死者在28日遇害。據悉，疑兇曾將屍體由床上搬出客廳，再拖入廁所處理。由於時間不短，過程曾被同屋其他租客目睹。

初步檢驗發現，女死者後腦有約1厘米長傷口，料被類似木棍的硬物擊中，其面部、手腳及左肩都有瘀傷，雙腿有長條形被疑似鏹水的腐液灼傷痕跡，懷疑她生前曾被虐打。疑兇在接受調查時言詞閃爍和不盡不實，包括曾聲稱因逼女友減肥而打過她，警方認為有人隱瞞案情。

兇案於前日上午被揭發。姓吳疑兇涉嫌在寓所殺害年長5歲的女友，將200磅重屍體放在板車上沿田廈路棄屍，全程被「天眼」曝光。由於「屍大車小」及道路不平，疑兇在500米棄屍途中，屍體因板車多次翻側而跌落地面，最後因屍體「露肚凸腳」而被晨運女市民發現報警，警員趕至拘捕疑兇。

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