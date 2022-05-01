選港特首 李家超：政改非優先工作 要實踐完善選制

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 特首選舉唯一候選人李家超由宣布參選至公布政綱，從未觸及政制改革及普選議題，他昨晚被問到《港區國安法》實施後，香港是否有條件重啟政改、推動普選，他兩度表示：「政改不會是第六屆政府的優先項目。」他說目前要務實實踐「完善選舉制度」後應發揮的成果。有學者認為李家超的說法符合中央要求，預料李任內不會重提政改，最快要待五年、十年後。

明報報導，立法會議員狄志遠認為李的說法反映市民的期望得不到重視，指實踐新選舉制度發揮成果與政改不應有優次，會重新考慮是否投票 給李家超。

據報導，疫情 關係，答問會不設現場觀眾，主辦方早前委託樹仁大學預先錄影市民問題，在三個分別涵蓋「房屋土地及經濟」、「防疫、醫療民生」、「政治與內地關係發展」的環節，就每個主題抽出三名市民，共九人提問，當中三分之一問及香港人才流失、移民的問題。

報導指，答問會亦設傳媒提問。被問到香港是否有條件重啟政改、推動普選，李家超斬釘截鐵地說，政改不是下屆政府的優先工作。他解釋，香港目前要處理民生、發展、增強競爭力等問題，而今次特首選舉是完善選舉制度下的另一場選舉，是完成了「完善選舉制度」的過程，但未發揮其成果。他又說，制度可創出的機遇包括良政善治等，需經過實踐階段，港府與立法都需努力，讓所有人覺得這制度可帶給香港人成果。