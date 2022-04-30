海內外疫情趨緩 香港取消外遊警示

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 昨天新增366例新冠確診病例，11人死亡。由於全球疫情 有下降趨勢，港府宣布，將自5月1日起，不再對受疫情影響的國家或地區發出外遊警示。

中央社報導，2020年3月，針對全球相繼爆發疫情，港府實施外遊警示制度，對發生疫情的國家或地區發出不同級別的警示，讓港人作為境外旅遊的參考。按照這個制度，港府依疫情的輕重對相關國家或地方發布「有威脅跡象」、「有明顯威脅」及「有嚴重威脅」的警示。

當時港府強烈呼籲市民避免前往有外遊警示的國家或地方。

港府昨天表示，考慮到與香港有密切往來的海外國家或地方的疫情呈下降趨勢，而海外港人要完成疫苗接種才能返港，海外地區的風險較低，現階段可以取消外遊警示制度。

此外，衛生官員通報，最近幾天，本地單日新增確診數字持續低於500；昨日新增確診病例中，有14例為境外移入，其中8人是昨天抵港，其餘是本土病例。

香港即將迎來為期3天的勞動節連假。衛生官員呼籲市民要避免前往人多聚集地方，並戴好口罩 做好個人衛生。

香港第五波疫情自1月初爆發至今，累計確診119萬1216例，9085人染疫死亡。