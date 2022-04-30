情人口角 拖屍案乖仔竟對女友下殺手 運屍時露腳就擒

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 元朗發生駭人聽聞謀殺案，25歲吳姓疑兇在街坊眼中是「乖仔」，經常被女友欺負占便宜，近日他與在屠房工作認識的女同事發展新戀情。昨日清晨疑殺害女友後，公然在街上以木板車運屍，其間被市民揭發報警。疑兇承認事前曾與女友爭吵，但未有透露雙方為何事爭執。

大公報報導，疑遭殺害女子姓葉（21歲），體重約200磅，遺體正等候法醫剖驗確定真正死因。有街坊表示，被捕吳男本性純良，過往曾有多次戀情，女友均年紀比他大。約兩年前，吳與前女友曾租住屯門福亨村一劏房同居，吳曾向街坊埋怨被女友欺負，街坊見其女友多次趁吳離家時帶陌生男子回家，並向吳暗示不忠，不過吳仍為女友辯解，兩人最終分手，吳亦搬離劏房。

該名街坊說，吳男在荃灣屠房工作，負責運送貨物，近月與姓葉女同事相戀，興奮向街坊開心分享新戀情。二人搬到洪水 橋一間700呎村屋同居，惟他同樣被女友抱怨地方不夠用。另外，吳的新女友有不良嗜好，其女友的乾姐亦會欺負吳。

29日清晨6時許，一名女子慢討目睹一名男子以板車拖運東西，緩慢又狼狽行約100米，她初時不以為意，而正推行的物件突然露出一雙腳，該男再將雙腳拉回板車上，她確信是屍體，又與疑犯四目交投，於是趕緊報警求助。

警方當場將涉案姓吳男子拘捕，他是女死者的男友，曾為同事關係，並沒有家庭暴力紀錄。

重案組探員再翻看附近「天眼」片段，懷疑第一現場為富安花苑，疑犯昨晨以板車沿田廈路運屍，惟運送過程不太穩定，板車不時跣走，屍體跌出車外，疑犯拾起屍體，改為拖行方式運屍，運屍全程約450米。警方正調查疑犯行凶真正動機，案件列作「謀殺」，由新界北總區重案組跟進。