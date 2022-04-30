我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

情人口角 拖屍案乖仔竟對女友下殺手 運屍時露腳就擒

香港新聞組╱香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港元朗發生駭人聽聞謀殺案，25歲吳姓疑兇在街坊眼中是「乖仔」，經常被女友欺負占便宜，近日他與在屠房工作認識的女同事發展新戀情。昨日清晨疑殺害女友後，公然在街上以木板車運屍，其間被市民揭發報警。疑兇承認事前曾與女友爭吵，但未有透露雙方為何事爭執。

大公報報導，疑遭殺害女子姓葉（21歲），體重約200磅，遺體正等候法醫剖驗確定真正死因。有街坊表示，被捕吳男本性純良，過往曾有多次戀情，女友均年紀比他大。約兩年前，吳與前女友曾租住屯門福亨村一劏房同居，吳曾向街坊埋怨被女友欺負，街坊見其女友多次趁吳離家時帶陌生男子回家，並向吳暗示不忠，不過吳仍為女友辯解，兩人最終分手，吳亦搬離劏房。

該名街坊說，吳男在荃灣屠房工作，負責運送貨物，近月與姓葉女同事相戀，興奮向街坊開心分享新戀情。二人搬到洪水橋一間700呎村屋同居，惟他同樣被女友抱怨地方不夠用。另外，吳的新女友有不良嗜好，其女友的乾姐亦會欺負吳。

29日清晨6時許，一名女子慢討目睹一名男子以板車拖運東西，緩慢又狼狽行約100米，她初時不以為意，而正推行的物件突然露出一雙腳，該男再將雙腳拉回板車上，她確信是屍體，又與疑犯四目交投，於是趕緊報警求助。

警方當場將涉案姓吳男子拘捕，他是女死者的男友，曾為同事關係，並沒有家庭暴力紀錄。

重案組探員再翻看附近「天眼」片段，懷疑第一現場為富安花苑，疑犯昨晨以板車沿田廈路運屍，惟運送過程不太穩定，板車不時跣走，屍體跌出車外，疑犯拾起屍體，改為拖行方式運屍，運屍全程約450米。警方正調查疑犯行凶真正動機，案件列作「謀殺」，由新界北總區重案組跟進。

洪水 香港

上一則

長沙6層樓房坍塌 內有電影院、餐廳、旅館 疑有學生失聯

下一則

曾江未染疫 生前稱身體很好 髮長可紮小辮子

延伸閱讀

夢工廠（一七）

夢工廠（一七）
俄侵烏迄今 大基輔地區已發現1150具平民屍體

俄侵烏迄今 大基輔地區已發現1150具平民屍體
嫌有油味 華人修車業第二代不願接班

嫌有油味 華人修車業第二代不願接班
交往多年感情穩定 李光洙向女友李善彬示愛

交往多年感情穩定 李光洙向女友李善彬示愛

熱門新聞

北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

2022-04-25 13:26
中國社交平台瘋悼念台灣作家林奕含。（圖／取自林奕含臉書）

「她走五年了 世界有好些嗎」中社交平台 瘋悼林亦含

2022-04-27 19:15

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子