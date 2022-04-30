曾江未染疫 生前稱身體很好 髮長可紮小辮子

曾江(右)、焦姣情誼深厚，平時形影不離。(取材自微博)

香港 資深演員曾江27日在香港尖沙咀一間防疫酒店昏迷不醒，經搶救後仍宣告不治，享壽87歲，死因尚待查明，他的遺孀焦姣28日晚間首度發聲，向港媒表達其不捨，「一定會挺過去的，需要些時間，人生的悲歡離合是常態，應該面對接受。」

因為在檢疫飯店離世，媒體、網友猜測曾江可能與新冠肺炎有關，不過香港衛生署否認，經法醫初步化驗，曾江的檢測為陰性，並未染疫，還未有確切死因。曾江的工作室也曝光他生前最後一張照片，提到曾江說自己身體很好，不用擔心，並說頭髮長得很長了，「都可以紮一個小辮子了，等隔離完，我就去理髮。」未料發生憾事。

曾江、焦姣結婚28年，他先前已有兩段婚姻，焦姣的前夫黃宗迅因車禍過世，兩人原本是多年好友，當年就是曾江陪伴她走出低潮，才會日久生情相戀，並於1994年結婚，度過28年幸福的婚姻生活，兩人不時外出遊玩，出席活動時也形影不離，他生前曾提到夫妻相處之道，直說「就是吵完架當做沒吵過，還有，老婆永遠是對的！」

曾江接受西方教育，焦姣性格比較傳統，不時產生小摩擦，不過焦姣表示兩人互相包容很重要，才能夠維持近30年的感情。媒體報導，曾江離世，焦姣難忍悲痛，有些身體不適，血壓升高，但仍堅強整理心情，處理亡夫後事。

曾江演過無數戲劇、電影，代表作包括「英雄本色」、「警察 故事3之超級警察」，2015年則憑「竊聽風雲3」首奪香港金像獎最佳男配角，他與謝賢、王羽 的多年交情也頗為外界津津樂道。不過曾江、謝賢2015年錄製旅遊節目「4個小生去旅行」時，曾江說痛風發作，全程都要用枴杖助行，還要謝賢幫忙推輪椅。

後來在記者會上，謝賢提到節目拍攝狀況，認為曾江裝病、態度不佳，當眾甩了曾江一巴掌，徹底打斷了友好兄弟情，當時夾在中間的胡楓，連忙當和事佬架開兩人，氣氛也極為尷尬緊張。去年，曾江生病住院，謝賢親到病榻前向他鞠躬道歉，兩人才終於和好，這件事，成了曾江近年在演藝圈裡最大條的新聞。