香江觀察／李家超綱領「急就章」 3懸疑已解

有香港學者指李家超的政綱是「急就章」。（中通社）

跨入5月，對香港 人來說兩件事落了地。一是香港疫情不可能「清零」，但已受控；一是唯一的特首參選人公布了政綱，政情大勢已定。

有香港學者指李家超的政綱是「急就章」，這沒有說錯。現任特首林鄭月娥2017年選特首，選前41天就辦造勢大會，公布初步政綱，再在選前27天公布完整政綱。而再上一任特首梁振英，更是在選前98天就啟動諮詢，提出香港人「全民寫政綱」。

李家超的政綱，既然較粗線條，那知道其核心是「四大綱領」就好。其中包括著提升政府管治能力、土地房屋提速提效提量、提升香港競爭力，以及建立關愛社會和重視青年發展。

其實比這「四大綱領」更受到關注的，是所謂「三大懸疑」，即在確認李家超成了北京 唯一支持、香港特首唯一參選者後，香港社會對其未來有不同關注，提煉出的三個懸疑性話題，現在基本有了答案。

第一大懸疑，是李家超新政府與林鄭月娥政府老路子，會否大大的不同。而按其新公布的政綱來看，林鄭施政報告的多項政策，包括敏感點的如港府政策局重組、大建北部都會區等，都是全盤接受，有人稱為沒有新構思，甚至指其「被動」，符合事實。

第二大懸疑，是李家超的當務之急是什麼。李家超說，港府目前制訂工作指標，都是以目標時間為主，他一旦當選，會在指定工作範疇制訂成效指標。李家超又提兩件大事，一是完成香港基本法23條國安立法，一是實現與內地通關。相信這是北京交代的政治任務，不用再猜。

第三大懸疑，是李家超如何善後反送中 運動，會否修補社會撕裂。有人關注李家超會否來個「大和解」，對反送中運動中坐牢的年輕人「特赦」。對此李家超回應，香港需要建立守法意識，否則會變為弱肉強食的社會，老百姓會受到惡霸欺凌，雖然大家可能會同情某部分人，但如果不建立守法意識，受害的將是所有人。這不，答案已經有了。