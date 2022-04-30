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李家超參選香港特首政綱 4招增土地房屋供應

香港新聞組╱香港30日電

香港特首選舉唯一候選人李家超昨天公布參選政綱，包括強化政府治理能力、提供更多安居之所、全面提升競爭實力、建立共融社會，部分政綱繼承現任特首林鄭月娥的施政方針。

文匯報報導，居住問題向來是港府的首要事務，李家超政綱的綱領二，就以「精簡程序多管齊下，提供更多安居之所」為主題，提出精簡程序、加強統籌、多元發展、基建先行四大核心政策，為增加土地房屋供應全面「提速、提效、提量」。

他建議設立由司長級官員帶領的「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，分別督導公屋興建及土地發展，決心打通土地、規畫、建造、配套各個環節，善用特區政府、機構、民間各方力量，加快造地建屋速度，縮短公屋輪候時間，又表示一旦當選，會推行「公屋提前上樓計畫」，以縮短一年輪候時間。

香港的土地及公營房屋供應長期不足，公屋平均輪候時間近年屢見新高至6年，令不少供不起樓的升斗市民要捱貴租，生活艱難。他希望優先解決居住環境和面積、不介意未有充分提供配套（如交通、購物不便），會讓其提早上樓。

在強化政府治理能力方面，他說，新政府需要進一步革新、優化治理能力，打造忠誠、高效、貼地的施政團隊。但這支施政團隊要以「愛國者治港」為原則。他說，將會積極參考現政府提出的方案，研究政府架構重組，強化戰略謀畫、政府研究和整體統籌能力等。 

全面提升香港的競爭力方面，包括鞏固香港金融中心、發展創科中心、創造文化之都、強化法律服務等。 

至於建立共融社會方面，重點之一是創造青年向上爬升的機會，為青年提供更多不同類型和高質量的職業培訓，及積極吸納青年加入各類政府法定機構等。李家超同時強調，要培育「愛國愛港」、具備世界視野的新一代。

●李4招增加土地房屋供應

1.精簡程序，解燃眉之急

▶推行「公屋提前上樓計畫」，作為短期應急措施

2.加強統籌，增建設力度

▶上任百日內，提交加快興建公屋建議

3.多元發展，拓居住空間

▶透過「北部都會區」、「明日大嶼」計畫等完善城市布局

4.基建先行，創發展容量

▶審視和推進已公布的重要鐵路項目，利民便民

資料來源︰李家超政綱

李家超提出「公屋提前上樓計畫」，讓某數量的單幢公屋在未有全面社區設施落成前，先安...
李家超提出「公屋提前上樓計畫」，讓某數量的單幢公屋在未有全面社區設施落成前，先安排居民上樓，可壓縮約一年時間，讓希望及早改善居住環境的公屋輪候人士，可選擇提早入住公屋。(中通社資料照片)

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