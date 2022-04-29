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香港社交逐步鬆綁 理大：3個月恐增30萬人染疫

香港新聞組╱香港29日電
港府分階段放寬社交後，香港理工大學推算，未來3個月將新增30萬宗感染個案。圖為香港政府在黃大仙彩虹邨紫薇樓實施圍封強檢。（中通社）
港府分階段放寬社交後，香港理工大學推算，未來3個月將新增30萬宗感染個案。圖為香港政府在黃大仙彩虹邨紫薇樓實施圍封強檢。（中通社）

香港第五波新冠疫情回落，港府本月21日起分三階段放寬社交距離，並於5月1日起放寬抵港航班熔斷機制。香港理工大學利用數學模型，推算政府分階段放寬後的反彈情况，估計未來3個月將新增30萬宗感染個案，即爆發第六波疫情，若同時全面取消熔斷機制，將額外再增近4000宗感染。

明報報導，理大土地測量及地理資訊學系利用「特定傳染病動力學」（SEIR）模型，推算疫情將於短時間內快速反彈，從而引發第六波疫情，屆時單日平均將新增約1萬宗感染個案。

若在上述情境下取消航班熔斷機制，會增加本地感染風險1%至1.5%。負責研究的理大土地測量及地理資訊學系主任陳武認為，取消熔斷機制對整體疫情影響不大，香港抵港檢疫措施嚴謹，取消熔斷機制只會有少數「漏網之魚」將病毒流入社區，相信影響很小。實政圓桌立法會議員田北辰表示，長期實施熔斷機制有損香港國際航空樞紐地位，建議可暫停，有新變種病毒出現始重啟。

按理大模型推算，第五波疫情至今累計200萬人感染，遠少於港大醫學院早前推算的400萬人。理大模型亦推算，若即日起解除所有社交距離措施及取消熔斷機制，未來3個月新感染個案將增至471.1萬宗，第六波疫情會提早於5月中旬見頂，屆時單日新增近35萬宗感染，至5月底、6月初回落。

陳武表示，海外經驗顯示，每宗確診背後有約4宗隱性感染個案，但香港防疫措施較嚴謹，市民外出均戴口罩，認為第五波200萬人染疫的推算較合理。但他強調，香港必須維持一定程度的社交距離措施，否則疫情將大幅反彈。

田北辰認為，現階段推行全民檢測不可能「清零」，亦不一定能與內地通關，勞師動眾的結果或是「雙輸」。他強調，除非中央明言全民檢測是通關條件，否則不宜推行，惟承認機會較「渺茫」。特首林鄭月娥周二被問及會否推行全民檢測，稱未是時候決定。

疫情 香港 檢測

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