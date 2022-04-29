段崇智續任中大校長3年 梁振英連發3帖質疑

香港中文大學校長段崇智獲續任三年。(取材自微博)

香港 中文大學宣布，校長段崇智獲續任三年，任期直至2026年底。校董會主席梁乃鵬表示「感謝段崇智多年領導和努力不懈服務，相信中大在他領導下，將致力推展五年策略計畫再創高峰」。但全國政協副主席、前特首梁振英質疑，續約等同肯定了段崇智在2019年黑暴期間的表現。

香港新聞網報導，梁振英昨日在臉書 連發三帖質疑，稱中大在不公開招聘、不比較情況下，續聘段崇智擔任中大校長三年，「也就是説，段崇智在黑暴期間的表現是值得肯定的，他身邊的人的表現也是值得肯定的，都是值得鼓勵嘉許的，這些事都是可以重複的；當日的其他學校的「硬淨」校長是枉作小人，當日批評段崇智的人是錯的」，並於文末「請大家回帶」。

據報導，段崇智於2018年起接替沈祖堯出任中大校長，任內經歷2019年「修例風波」。段崇智當年與學生對話後曾發公開信，指對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後予以譴責。段崇智的言論引起四個警察 協會致函，並斥段的言論失實。

另一中大校董、工聯會立法會議員麥美娟則期望，段崇智可帶領中大發展踏上更高台階，令中大真正洗脫「暴大」污名，挽回社會對中大的信心。