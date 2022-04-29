難敵疫情衝擊、高鐵競爭 港鐵城際直通車傳永久停運

新冠疫情 近日放緩，兩地通關又成為大眾關注議題。受疫情影響，港鐵的城際直通車暫停運作至今超過兩年，消息透露，直通車近期已停止日常維修，永久停運計畫似乎進入決定階段，只待公布，相關工作人員將併入其他部門不會裁員 。有立法會議員表示，高鐵現時已完全能夠替代直通車，城際直通車已完成歷史任務。

大公報報導，從最初往來尖沙咀及廣州，直通車行走至今已經100年，每日乘客量曾經逾萬，但隨著廣深港高鐵於2018年9月通車，城際直通車的乘客量應聲下跌28%，2018年底每日乘客量只有約7000人次，截至2019年9月的過去一年，平均每日乘客量約6900人次。

疫情爆發後，城際直通車與高鐵自2020年1月30日起暫停營運至今。消息人士表示，永久停運直通車的消息早已在港鐵內部流傳。根據正常操作，列車須按每日、每月、每年進行不同程度的維修，但由數月前開始，直通車已經停止這些例行維修，也已停止購買後備的更換零件。消息人士說，港鐵高層對直通車永久停運一事應該已有共識。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，直通車已經完成了它的歷史任務，是時候退役了。他表示，自從高鐵開通後，直通車已經幾乎沒有優勢，直通車乘客量大減。隨著內地鐵路覆蓋更為完善，現時深圳已經在興建一個轉線交匯處，2023年或可讓列車可以轉線到廣州南站或廣州東站，將來香港 坐高鐵可以直達廣州東的市中心，完全可以取代直通車。

明報報導，同樣聽聞城際直通車將取消的民建聯立法會議員劉國勳表示，高鐵與城際直通車功能重複，取消直通車可增本地線服務，相信高鐵和跨境巴士可吸納原本直通車乘客。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，直通車相關線路的工作人員將被分配至其他部門繼續工作，不會裁員。他說，城際直通車是兩地交通由以往的數小時汽車轉乘，到一路通的重要歷史見證，希望能將直通車放在博物館，讓後人了歷史演變。

港鐵公司表示，城際直通車如有調整，公司會適時公布，相關路線的員工會調配到其他崗位繼續工作。

運輸研究學會資深會員熊永達表示，取消直通車後，可減省內地設立關口的人手，對過境乘客或有不便，但可便利東鐵乘客，整體更具效益。