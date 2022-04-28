香港壹傳媒創辦人黎智英被加控欺詐罪 涉資逾252萬美元

黎智英因違反香港國安法等，遭港警拘捕。（取材自人民日報海外網）

港媒報導，正在香港 赤柱監獄服刑的壹傳媒創辦人黎智英 ，27日上午被加控一項欺詐罪。香港區域法院指出，黎智英涉及在1998年4月至2015年12月期間，串通他人違反租約，容許黎智英持有的一間顧問公司使用「壹傳媒」大樓。

在此之前，黎智英已因為涉及4宗非法集結案，被判20個月監禁。

文匯網報導，這起欺詐案於27日上午，在香港區域法院開審，黎智英（74歲）與壹傳媒行政總監黃偉強（60 歲）被指控涉嫌違反租約，收受近1980萬港元（約252.3萬美元）的租金收入。

報導稱，兩名被告否認控罪，案件押後至5月3日再審。此外，同案還有另一名被告，是壹傳媒營運總裁周達權，法院表示，他所涉的欺詐罪會分案處理，案件押後至7月21日再提訊。

另據明報報導，黎智英面對的一項欺詐罪，指他於1998年4月至2015年12月，連同其他人隱瞞工業邨公司，該處所非按1995年提案計畫書、工業邨公司與壹傳媒印刷（現為蘋果 日報印刷）1995年所訂租契協議，及工業邨公司與蘋果日報印刷於1999年所訂租契使用，意圖詐騙工業邨公司。