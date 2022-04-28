香港反送中逾萬人被捕 逾1100人被定罪

香港反送中運動期間，示威者和警方在黃大仙廣場爆發衝突，躲避警方發射的催淚瓦斯。 （Getty Images）

港府保安局說，香港反送中 運動逾萬人被捕，其中2800多人被檢控、1100多人被定罪。涉香港國安法被捕人數有175人，8人被定罪。

香港立法會27日舉行大會。有議員提出質詢，表示關注涉及2019年反修例運動及國安法相關案件的人數。港府保安局局長鄧炳強書面回覆稱，截至今年2月，共1萬277人涉反修例案件被警方拘捕，當中2800零4人被檢控、1172人被定罪。

鄧炳強又稱，截至今年，涉香港國安法被捕人數為175人，112人和5間公司被檢控。至今完成審訊的全部8人均已被定罪，另分別有78人還押候審和59人獲准保釋外出。

鄧炳強表示，截至今年2月28日，反修例運動相關違法事件中，另外有939人的案件仍在審訊中。至於警務處有無相關案件的被還押候審和獲准保釋外出的統計數字，鄧炳強指警方未有備存相關數字資料。

港府保安局又稱，由於相關案件涉及人數較多，牽涉大量用作呈堂證據的影片，故審理時間較長，司法機構過去2年已採用多管齊下措施，盡量優先和加快處理與反修例及國安法案件。截至今年2月，香港各級法院接獲的約2100宗反修例案件中，約1700宗已結案，餘下約190宗於區域法院審理的案件，當中約85%已排期於今年至明年開審。各級法院接獲共85宗涉國安法的案件，大部分與保釋有關，當中64宗已結案。